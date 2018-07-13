ФОТО. В Рижский порт впервые зашел роскошный круизный лайнер Silver Spirit

Delfi Turgid
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ФОТО. В Рижский порт впервые зашел роскошный круизный лайнер Silver Spirit
Foto: DELFI

В пятницу, 13-го, в Рижский порт впервые прибыл ультра-роскошный круизный лайнер Silver Spirit. А у нас есть эксклюзивные фотографии с его многочисленных палуб!

Silver Spirit был построен в 2009 году, однако весной этого года лайнер серьезно переработали — буквально разрезали пополам и встроили дополнительную секцию длиной 15 метров, в результате чего его пассажировместимость выросла с 540 до 608 человек. Их обслуживают более 400 членов экипажа.

ФОТО. В Рижский порт впервые зашел роскошный круизный лайнер Silver Spirit
Foto: DELFI

Эти цифры не поражают воображение, однако все 270 пассажирских кают на судне — с видом на океан и со всеми мыслимым удобствами. За каждой из них есть закрепленный стюард, которого можно вызвать в любое время.

ФОТО. В Рижский порт впервые зашел роскошный круизный лайнер Silver Spirit
Foto: DELFI

Ресторанов на лайнере шесть, площадь SPA — 770 кв. метров, каждый вечер в местном клубе играет живая музыка, есть и несколько баров. А как это все выглядит — смотрите на фото.

Source info

Delfi Turgid

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