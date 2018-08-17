ФОТО. В Старой Риге открыли туристический телескоп виртуальной реальности

В самом сердце Cтарого города открыт уникальный телескоп виртуальной реальности Time Jump, который позволяет заглянуть в прошлый век и посмотреть, какой была Рига 100 лет назад! Этот телескоп представляет собой сочетание современных технологий кино и виртуальной реальности, которое делает возможным путешествие во времени, прежде виденное только в фантастических фильмах.

"Этот уникальный проект был воплощен в жизнь, чтобы исполнить мечту любого человека о путешествии во времени, а также дать возможность узнать Старую Ригу с совершенно другого ракурса. Многие из нас хотели бы прожить историю, а не только прочитать о ней в книгах, и новейшие технологии виртуальной реальности дают нам такую возможность. Телескопы виртуальной реальности – это будущее туристического сектора, где уже сейчас есть потенциал для развития и возможности сделать обычные маршруты аутентичными. Проект был осуществлен совместно с LiveRiga и, на наш взгляд, он станет одним из красивейших объектов праздника Латвийского столетия, потому что это особый праздник – единственный момент, чтобы оглянуться на то, как Рига выглядела за столетие до юбилея. Совместными усилиями мы перенесли футуристическую мечту команды в реальность, это очень радует и хочется выразить благодарность всем, кто участвовал в проекте", – говорит продюсер проекта Августинас Катилиус из Литвы.

Foto: no LiveRiga projekta „Time Jump”

Аналогичный телескоп также находится в Париже, но его технологические характеристики устарели по сравнению с рижской машиной времени – впервые прыжок во времени создан так качественно и реалистично. Технологии виртуальной реальности постоянно развиваются, поэтому, чтобы снять виды из прошлого, была использована лучшая техника из доступных – широкоугольная камера 8К. Чтобы все выглядело более естественно, компьютерная графика использовалась минимально, и в основном все снято "реально", например, в день съемок в Старой Риге были установлены 50-метровые рельсы, по которым для нужд съемок ездил ретро-трамвай.

"Конечно, сто лет назад в городе не было ливневок и современных люков, их пришлось скрыть, чтобы потом не нужно было менять уличное покрытие с помощью компьютерной графики. Обычно начало XX века снимают на ускоренную 16-кадровую пленку, но мы решили снимать на камеру высокого разрешения, чтобы приблизить чувство реальности. Мы много изучали это время, чтобы наше путешествие выглядело повседневно: актеры делали обычные для того времени вещи – шли на работу, продавали газеты, обращались почистить обувь", – утверждает режиссер проекта Роберт Куленко.

Телескоп виртуальной реальности находится на перекрестке улиц Смилшу и Екаба, возле Рижской биржи, и за 1 евро любой желающий может увидеть историю своими глазами. Отсканировав QR код, владельцы смартфонов смогут бесплатно путешествовать во времени на экране своего телефона.