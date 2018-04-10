ФОТО. В тематическом парке "Аварийная бригада" в этом году будет в два раза больше аттракционов

Delfi Turgid
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ФОТО. В тематическом парке "Аварийная бригада" в этом году будет в два раза больше аттракционов
Foto: AB parks

Открывшийся в прошлом году тематический детский парк "Аварийная бригада" планирует стремительное увеличение числа аттракционов — к концу сезона их должно быть в два раза больше, чем год назад, рассказал автор идеи и владелец парка Мартиньш Брезауцкис.

По его словам, в мае — сразу после открытия парка, которое намечено на 1 мая — в парке откроют динозавра для взрослых, автодром, карусель, большой батут для прыжков, "лазертаг", минигольф и другие аттракционы. В июне гостей начнет возить мини-поезд и появятся катамараны, променад у пруда и автомобиль пожарных. В июле планируется открыть водяную горку и площадку, а в сентябре — лабиринт. Вот как выглядят некоторые из новых аттракционов:

Летний сезон в этом году парк планирует открыть "Весенним праздником света". Его гостей ждут в парке 4 мая. Весь день аттракционы будут работать как обычно, а вечером ожидается концерт. Полностью программу праздничного дня можно посмотреть здесь.

ФОТО. В тематическом парке "Аварийная бригада" в этом году будет в два раза больше аттракционов
Foto: AB parks

Напомним, что крупнейший в Балтии развлекательный парк "Аварийная бригада" открылся в конце мая прошлого года. Расположенный в часе езды от Риги, на шоссе P80 Тинужи-Кокнесе у поворота на Мадлиену парк предназначен для семей с детьми до 14 лет.

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Delfi Turgid

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