ФОТО: В Терветском природном парке затопило площадку с аттракционами

Delfi Turgid
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ФОТО: В Терветском природном парке затопило площадку с аттракционами
Foto: Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē

После сильных ливней минувшей ночью затоплена территория площадки с аттракционами в природном парке Тервете, сообщила руководитель туристического информационного центра парка Лилита Каусте.

Речка Тервете, которая летом является лишь небольшим ручейком, вышла из берегов в своем старом русле, рассказала Каусте. Затоплена территория площадью примерно 3 га. Парк в целом занимает 1200 га. На площадке расположено место отдыха со скамейками, столами и навесом.

На территории парка затоплены также деревянный замок, мост, аттракционы и другие объекты. Парк остается открыт для посетителей. После того, как вода уйдет, станет понятно, требуется ли территории ремонт.

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Delfi Turgid

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