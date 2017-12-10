ФОТО. В Юрмале открылся самый большой Парк света в Латвии

9 декабря в Юрмале открылся самый большой Парк света в Латвии. На территории лесного парка Дзинтари зажглись 85 тысяч LED-огоньков, чтобы создать волшебную атмосферу Рождества.

Идею создания парка предложили авторы проекта красочной рождественской елки в Вильнюсе в 2016 году – Йоланта Турайте (Jolanta Tūraitė) и Доминикас Концевичиус (Dominykas Koncevičius) совместно с экспертом из Латвии Евгенией Веровской.

Смотровая башня и ветки сосен в парке Дзинтари украсили огоньками в форме снежинок и сугробов. Главной световой инсталляцией стала арка в форме морской волны, на создание которой ушло 3,5 км светодиодной ленты. С помощью света и оригинальной формы авторы идеи попытались создать эффект накрывающей волны. На детской площадки «поселились» рождественские гномики и зайчики.

На открытии выступила группа Tautumeitas. Клуб Pulsa efekts показал огненное шоу, а Laboratorium.lv - интересную научно-развлекательную программу. За музыкальное настроение отвечал диджей Dub:ra.

Творческие мастерские и другие праздничные мероприятия в Парке света в Юрмале состоятся каждую субботу и воскресенье с 15:00 до 18:00 на протяжении всего декабря – 10.12, 16.12, 17.12, 23.12 и 30.12.