ФОТО. В Юрмале открылся самый большой Парк света в Латвии

Delfi Turgid
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9 декабря в Юрмале открылся самый большой Парк света в Латвии. На территории лесного парка Дзинтари зажглись 85 тысяч LED-огоньков, чтобы создать волшебную атмосферу Рождества.

Идею создания парка предложили авторы проекта красочной рождественской елки в Вильнюсе в 2016 году – Йоланта Турайте (Jolanta Tūraitė) и Доминикас Концевичиус (Dominykas Koncevičius) совместно с экспертом из Латвии Евгенией Веровской.

Смотровая башня и ветки сосен в парке Дзинтари украсили огоньками в форме снежинок и сугробов. Главной световой инсталляцией стала арка в форме морской волны, на создание которой ушло 3,5 км светодиодной ленты. С помощью света и оригинальной формы авторы идеи попытались создать эффект накрывающей волны. На детской площадки «поселились» рождественские гномики и зайчики.

На открытии выступила группа Tautumeitas. Клуб Pulsa efekts показал огненное шоу, а Laboratorium.lv - интересную научно-развлекательную программу. За музыкальное настроение отвечал диджей Dub:ra.

Творческие мастерские и другие праздничные мероприятия в Парке света в Юрмале состоятся каждую субботу и воскресенье с 15:00 до 18:00 на протяжении всего декабря – 10.12, 16.12, 17.12, 23.12 и 30.12.

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Delfi Turgid

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