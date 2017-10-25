ФОТО. Великолепная осенняя Веселава с высоты птичьего полета

Осень в этом году радует нас красивыми видами природы и фотограф Каспар Далецкис спешит запечатлеть их в районе Веселавы, что на северо-востоке страны.

Все эти фотографии он сделал с утра, во время восхода солнца. "Все было в тумане и вдруг он начал рассеиваться", — говорит фотограф, которому природа подарила 15-минутное окно во время которого ему и удалось запечатлеть эту красоту.

Что можно еще посмотреть в Веселаве?

Foto: Priekuļu novada pašvaldības arhīvs

Веселава также может похвастаться неплохо сохранившейся усадьбой. Это очень красивое и легендарное место в самом центре Видземе, а Веселавский господский дом – лишь одно из 12 зданий большого поместья с парком и прудом.

Первые упоминания об усадьбе появились еще в начале XVII века, а создателем усадьбы считается старейшина волости Петерис Веселавскис. Именно от его фамилии, которая со временем «потеряла» букву «к», и образовалось название волости и самого поместья.

Нынешнее центральное здание было возведено в 1841 году на месте старого сгоревшего дома. Находится оно на большом овальном острове, что придает ему сходство со средневековыми замками.

Есть в усадьбе и собственное приведение – девушка, которая не хотела выходить замуж за барона. Считается, что она регулярно появляется в доме перед крупными мероприятиями в нем и играет на пианино.