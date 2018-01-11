ФОТО, ВИДЕО. Путешествие во времени: Стабурагс – место, куда наши бабушки ездили на экскурсии

К сожалению, Стабурагс сохранился лишь в легендах и рассказах, а еще в фотографиях 60-летней давности, когда он был одним из самых популярных мест для поездок. Был. Все это закончилось в 1965-м году – при строительстве Плявиньской ГЭС его пришлось затопить.

"Плявиньская ГЭС строилась с 1961 по 1965 год. Огромное количество экскурсий организовывалось в то время для того, чтобы посмотреть на гигантскую строительную площадку. Но на самом деле, многие просто хотели в последний раз увидеть легендарный геологический объект – расположенный на левом берегу Даугавы утес Стабурагс, высотой 18,5 метров. После затопления все это исчезло, но у меня до сих пор сохранились фотографии, которые я сделал в то время", - пишет Борис Заезерский.

А вот фотографии, которые он прислал, а также снимки, на которых все еще можно увидеть утес.

Кроме Стабурагса водохранилище Плявиньской ГЭС поглотило водопад на притоке Дуаугавы, Персе и развалины Кокнесского замка.

Утес сотни лет был одним из самых главных символов латышского народа. С ним связано множество легенд, по одной из которых в скрытом в утесе гроте живет юная красавица. Будучи запертой за какие-то прегрешения, она плачет и прядет там пряжу. И когда, наконец, над ней сжалится господь, она перестанет плакать...