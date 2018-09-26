ФОТО, ВИДЕО: У телебашни на Закюсале будут три смотровые площадки и самый большой маятник Фуко в мире

Латвийский центр государственного радио и телевидения начал масштабный проект перестройки телебашни на Закюсале, в результате которой она должна превратиться в один из самых впечатляющих туристических объектов не только стран Балтии, но и всей Северной Европы. В среду, 26 сентября, о планах Центра рассказал его председатель правления Янис Бокта.

Так, после реконструкции у подножья башни будет открыт центр инноваций и науки и конференц-зал на 300 мест. На 94-метровой высоте вновь откроется ресторан, а смотровая площадка на 97-метровой высоте будет оборудована стеклянными кабинами, откуда можно будет любоваться окрестностями.

Foto: LVRTC arhīvs

В свою очередь, на высоте 134 метра вокруг башни построят дорожку "sky walk" с прозрачным полом. А для тех любителей острых ощущений, которым и этой высоты окажется недостаточно, на высоте в 220 метров будет устроена еще одна прогулочная дорожка с креплениями.

Историческое бомбоубежище, которое в настоящее время находится в закрытой части башни, также предполагается отреставрировать и открыть для посетителей.

Между опорами телебашни планируется установить самый большой и тяжелый в мире маятник Фуко - этим шагом Латвия надеется попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Согласно выкладкам, маятник подвесят на высоте более 70 метров, его масса составит 500 килограммов.

Foto: LVRTC arhīvs

Проект реконструкции предусматривает не только реконструкцию самой телебашни, но и благоустройство окружающей территории. Так, одним из элементов благоустройства на земле станет контур Латвии, по которому можно будет не только прогуляться, но и полюбоваться им сверху, с высоты птичьего полета.

Реконструкция телебашни на Закюсале обойдется в 50 млн евро, отметил Бокта. Для посещения башня будет открыта до 4 мая 2019 года, после чего ее закроют на реконструкцию. Предполагается, что попасть в нее снова можно будет только в конце 2022 года.

Напомним, что Рижская телебашня является не только самым высоким сооружением в Прибалтике, но и третьей по высоте в Европе (уступая лишь Останкинской и Киевской телебашням).