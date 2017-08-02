Несмотря на изменчивую погоду, 2 августа в Рижский пассажирский порт зашло судно Costa Pacifica, которое по числу пассажиров на борту является рекордно большим.

У этой "плавучей гостиницы" 12 палуб, четыре бассейна, SPA-центр, театр, фитнес-зал, парк с водными аттракционами, капелла, бесчисленное количество кафе и ресторанов — все, чтобы 3780 пассажиров чувствовали себя как в гостях и забыли про свои дома.

Лайнер построен в 2009 году, в нем 1504 кают на разный вкус и кошелек — как внутренние, без иллюминаторов, так и гигантские (по корабельным меркам) "люксы" с балконами.

К слову, Costa Pacifica уже заходил в Ригу год назад. Ну а фото и видео — актуальные, этого года.