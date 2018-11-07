ФОТО: Водопад на речке Акменьупите, который создал сам черт

Акменьупите — небольшой приток реки Огре, а ее порожистый водопад находится недалеко от Эргли. В преданиях это место называют "Чертовой мельницей", пишет Tūrismagids.

"Это уникальное и труднодоступное место, и без указателей его было бы не найти", - рассказывает фотограф Угис Бычковскис, который все же добрался до речки и запечатлел ее.

Водопад Акменьупите (Каменной речки) — природный объект со статусом геологического памятника природы. Эта речка — приток реки Огре, на 70-метровом участке она стекает с высоты 10 метров. Выстилающие дно крупные камни обросли мхом. Водопад красив весной и осенью, когда уровень воды в речке высокий.

Когда-то давно Акменьупите называли "Чертовой мельницей". По преданию, черт решил построить на горе мельницу и набрал для этого мешок камней, но ему помешал закричавший в полночь петух. Черт от неожиданности выронил мешок, и камни рассыпались — так и получился этот порожистый водопад. Весной камни с хрустом перемалывают сходящий с речки лед.

Водопад находится в списке охраняемых государством природных объектов, и относиться к нему нужно бережно.