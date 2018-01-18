ФОТО: Водопад обрыва Пикенес в Сигулде замерз и превратился в ледяную скульптуру

Обрыв Пикенес находится на правом берегу Гауи, недалеко от Сигулдской санно-бобслейно трассы. Место живописное — на протяжении километра вдоль берега расположены восемь обрывов, две пещеры, ручей и, конечно же, небольшой водопад. Вот он-то нынче и замерз!

Вдоль обрыва проходит пятикилометровая тропа, являющаяся частью многих сигулдских маршрутов (включая 14-километровый царский "Путь Александра I").

По легенде раньше этот водопад "работал" своеобразным душем, под которым матери мыли головки своих детей. Считалось, что вода из источника усиливает память и делает детей умными, а их дальнейшую жизнь — счастливой.

Но зимой они наверняка эту процедуру не проводили — водопад замерзает, как это видно на фотографиях Гинтса Муцениекса. Он, кстати, советует осматривать обрыв, пещеры и прочие окрестные красоты снизу — зимой они в этом ракурсе куда как более впечатляют.

Он регулярно приезжает в это место. Вот его фотографии, сделанные прошлой зимой. Как видим, водопад каждую зиму замерзает по-разному!

А вот как выглядит самый высокий водопад в Эстонии, расположенный на обрыве Онтика - Валласте. Его высота достигает 30 метров. Особенно красиво водопад выглядит зимой, когда дующие с моря северные ветра и водяные брызги превращают растущие на обрыве деревья в ледяное кружево. Обрыв Онтика – это самая высокая точка знаменитого Балтийского глинта протяженностью 1100 км, который начинается на острове Оланд в Швеции и тянется до Ладожского озера в России.

Остальные фотографии сделаны на сделаны на полуострове Пальяссааре, в Эстонии.