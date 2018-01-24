ФОТО. Водопад Вентас-Румба практически замерз

Тяжело быть самым широким водопадом Европы. Если минувшей осенью тебя практически затопило, то стоило ударить морозам посильнее – и ты почти полностью замерзаешь. Этот факт отметил путешественник и биолог Юрис Смалинскис, который 23 января побывал в Кулдиге и сделал эти фотографии водопада.
Такая же судьба постигла и другие окрестные водопады, например, находящийся в центре Кулдиги водопад на Алекшупите. По мнению Смалинскиса, это доказывает, что зима в Латвии в этом году отнюдь не "теплая" — в действительно теплые зимы водопады не замерзают.
Поскольку синоптики прогнозируют оттепель, постольку ледяная скульптура долго не простоит. Спешите видеть!