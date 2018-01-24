ФОТО. Водопад Вентас-Румба практически замерз

Андра Бриекмане

Тяжело быть самым широким водопадом Европы. Если минувшей осенью тебя практически затопило, то стоило ударить морозам посильнее – и ты почти полностью замерзаешь. Этот факт отметил путешественник и биолог Юрис Смалинскис, который 23 января побывал в Кулдиге и сделал эти фотографии водопада.