ФОТО. Водопад Вентас-Румба практически замерз

Delfi Turgid
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ФОТО. Водопад Вентас-Румба практически замерз
Foto: Juris Smaļinskis
Андра Бриекмане

Тяжело быть самым широким водопадом Европы. Если минувшей осенью тебя практически затопило, то стоило ударить морозам посильнее – и ты почти полностью замерзаешь. Этот факт отметил путешественник и биолог Юрис Смалинскис, который 23 января побывал в Кулдиге и сделал эти фотографии водопада.

Такая же судьба постигла и другие окрестные водопады, например, находящийся в центре Кулдиги водопад на Алекшупите. По мнению Смалинскиса, это доказывает, что зима в Латвии в этом году отнюдь не "теплая" — в действительно теплые зимы водопады не замерзают.

Поскольку синоптики прогнозируют оттепель, постольку ледяная скульптура долго не простоит. Спешите видеть!

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Delfi Turgid

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