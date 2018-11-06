ФОТО. Второй по величине в Латвии камень-великан Раджу

Если вы планируете отправиться на выходных в Екабпилс, то не упустите возможность посмотреть на второй по величине в Латвии камень-великан Раджу.

Камень находится к югу от Екабпилса, в созданном после выработки доломитового карьера Броду водохранилище Раджу, примерно в 50 метрах от берега. Раджу считается вторым по величине валуном в Латвии, его объем оценивается примерно в 100 куб.м.

Foto: F64

Высота лежащего на затопленном полуострове камня – 4.6 метра, длина – 6.1 метр и ширина – 6 метров. Обхват же валуна составляет 19.5 метров. В северной части карьера создан Екабпилсский лесопарк – довольно популярное среди местных жителей место для прогулок, отдыха и занятий спортом.