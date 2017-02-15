ФОТО. Зеленый дом в Цесвайне: одна из самых красивых деревянных построек в Латвии ждет гостей

Красивый дом — детище Карлиса Бандениека. Сам он родился и вырос в Британской Колумбии, но 15 лет назад вернулся на родину родителей. "Мне очень повезло, что я нашел этот дом. Повезло, что отец был из этого поселка — он родился в Цесвайне. Походил по поселку — это был самый красивый дом в округе", — рассказывает он в видео.

Дом находится в тихом месте у пруда с видом на Цесвайнский замок. Построен он был в конце 1890-х годов XIX века как дом лесника. А название дому дал цвет стен. "За те 15 лет, что я тут живу, понял — лучший способ отреставрировать дом, это позволить ему о себе рассказать, а не навязывать свой взгляд на то, каким он должен быть", — рассказывает хозяин. Он сам собственными руками делает все работы в доме.

В советское время в Зеленом доме было несколько квартир и их обитатели, разумеется, устроили все по собственному вкусу. "С огромной радостью сдирал я со стен старые обои, которые все это время скрывали красоту дома", — говорит Карлис. По его словам, только тогда он понял, насколько красиво здание.

Foto: Jānis Sēlis

Красив не внешне — снаружи он выглядит довольно эклектично и напоминает дома в горной части Германии. Настоящая красота — внутри, где удачно сочетаются приметы времени и современные решения, делающие жизнь удобной. На стенах остались разные "культурные слои" — следы краски от разных ремонтов. "Думаю, это одна из главных особенностей дома, позволяющая прочувствовать его историю", — считает владелец.

По его мнению, дом — идеальное место отдыха для людей, которые устали от современного, нового и "вылизанного". Среди гостей Зеленого дома немало иностранцев, они больше ценят такого рода места.

Foto: Jānis Sēlis

В 30-х годах XX века в доме как-то ночевал президент Карлис Улманис. В честь этого визита напротив дома была высажена березовая роща, получившая название "Роща Карлиса". Березы стоят до сих пор, а владельца забавляет тот факт, что и его самого зовут Карлис.

Гостей в Зеленом доме ждут. Принимать их начали еще 10 лет назад, предлагая возможности индивидуального туризма. Потом на время практика превратилась, но теперь дом снова открыт для туристов. В двух комнатах, доступных для отдыха, могут расположиться до шести человек. Утром их накормят завтраком и даже устроят экскурсию по окрестностям — хозяин дома пять лет проработал в Цесвайнском замке и хорошо знает историю этих мест. Замок, кстати, стоит всего в 100 метрах от дома.

Foto: Jānis Sēlis

В этом году Карлис Бандениекс планирует подготовить еще одну комнату к приему гостей. Но только он предупреждает: бронировать места надо заранее. "Мы гостевой дом в маленьком городке, а не гостиница Рундальского замка. Не надо заявляться среди ночи и требовать крышу над головой", — просит он.