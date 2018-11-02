ФОТО: Живописная прогулка вдоль речки Виесата в Курземе с покорением валуна Спунню

Начало ноября в этом году довольно мягкое, и деревья не успели сбросить всю листву, поэтому в ближайшие выходные еще вполне можно отправиться в лесной поход. Например, поезжайте в Курземе, где вдоль извилистой речки Виесата (приток Абавы) проложена природная тропа, красивая в любое время года. Изюминкой этой тропы является валун Спунню.

Foto: Aija Neilande

Тропа "Viesatas upesloki" расположена в местечке под названием Петертале, это примерно в 60 км от Риги — между Яунпилсом и Тукумсом. Ее протяженность около 11 километров (с учетом обратного пути), на тропе есть указатели, информационные стенды и даже игры. На смотровых площадках установлены скамейки, чтобы можно было передохнуть и полюбоваться пейзажами.

Foto: Aija Neilande

Тропа несложная, но местами холмистая, и если вы утомились, то всегда можете развернуться, потому что параллельно главной тропе пролегают и более короткие маршруты в обратном направлении. Однако если вы пройдете ее до конца, то на берегу речки увидите валун Спунню (на него можно взобраться), а рядом есть стол со скамейками для пикника и прочие удобства.

Foto: Aija Neilande

Валун Спунню размером почти 5 на 5 метров лежит у берега в речке на пятом километре тропы. Ученые считают, что его принесло сюда ледниками.

Foto: Aija Neilande

По красоте эта тропа лишь немного уступает пешим маршрутам вдоль Гауи в районе Сигулды. Речка Виесата тоже извилистая, но, конечно, она меньше и мельче.

Foto: Aija Neilande

На информационных стендах, которые вам встретятся на тропе, рассказывается о местной флоре и фауне. Следы некоторых зверей вы сможете увидеть сами — например, "срубленные" бобрами деревья.

Foto: Aija Neilande

Осенних фотографий этой тропы у нас пока нет, но зато есть весенний фотоальбом Айи Нейланде из Тукумского туристического информационного центра. Кстати, проверено — поход по тропе действительно отличный.