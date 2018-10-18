ФОТО: Живописный парк Краславского дворца, принадлежавшего графам Плятерам

Delfi Turgid
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ФОТО: Живописный парк Краславского дворца, принадлежавшего графам Плятерам
Foto: Inga Pudnika
Зане Мейстере

Когда осень расписывает Латвию яркими цветами, самое время отправиться в небольшое путешествие по стране. Осеннее настроение царит и в Краславе — городе на берегу Даугавы, и особенно красив в этом году дворцовый парк, пишет Tūrismagids.

Вокруг Краславского дворца на склонах долины Даугавы в свое время был разбит ландшафтный парк площадью около 22 гектаров. В наши дни парк сохранился только вокруг самого дворца, но его дендрологический состав по-прежнему обширный – около 70 редких видов деревьев и кустарников, рассказали в туристическом информационном центре Краславского края. В парке восстановлен грот с "подземным ходом" и стражем дворца – львом. Со смотровой площадки возле дворца открывается захватывающий вид на Даугаву и город. Сегодня парк является популярным местом, здесь собираются горожане и гости Краславы.

ФОТО: Живописный парк Краславского дворца, принадлежавшего графам Плятерам
Foto: Inga Pudnika

Дворцовый комплекс графов Плятеров является памятником архитектуры 18-го века, имеющим государственное значение. Строительство центрального здания комплекса – резиденции графов Плятеров — началось в 1765 году по проекту архитектора Антонио Паракко. Роспись внутренних стен дворца – самый выдающийся памятник Латгальской архитектуры 18-го века. Пока посетители могут осматривать дворец только снаружи, а находящиеся в комплексе хозяйственные здания восстановлены и используются.

В бывшем здании управляющего замковым комплексом находится Центр туристической информации Краславского края и международный центр кулинарного наследия, а также магазин сувениров. На третьем этаже здания уютно устроилась коллекция фарфоровых кукол, и их там уже почти 1500. Стоит упомянуть также дом слуг, который был одним из первых вновь заселенных зданий. Там уже много лет находится Краславский музей истории и искусства. В свою очередь в конюшне оборудованы выставочный зал и экспозиция "Pi vīna golda", которую откроют в конце октября.

В Краславе также стоит посетить Краславскую римско-католическую церковь Святого Людвига. Это ярчайший образец стиля барокко в Латгалии.

Захватывающий вид на Даугаву и Краславу открывается с 32-метровой Приедайнской смотровой башни. Насладиться осенними цветами и настроением можно, прогуливаясь по Адамовской природной тропе длиной 1,8 километра.

Можно также отправиться на неспешную прогулку по улицам Краславы. В этом году Краслава отмечает юбилей – 95 лет назад ей был присвоен статус города.

О том, что еще можно посмотреть в окрестностях Краславы, мы писали здесь.

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