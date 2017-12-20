ФОТО. Зимняя прогулка по болотной тропе Ниедрайс-Пилка на смотровую вышку

Delfi Turgid
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ФОТО. Зимняя прогулка по болотной тропе Ниедрайс-Пилка на смотровую вышку
Foto: DELFI
Андра Бриекмане

Со снегом, да и вообще с зимой в Латвии сейчас не ахти, а, значит можно делать все тоже самое, что и осенью – ездить и гулять в национальные парки – ну, с поправкой на погоду. Например, отправиться на болотную тропу Ниедрайс-Пилка подышать свежим воздухом и получить заряд бодрости на всю неделю.

ФОТО. Зимняя прогулка по болотной тропе Ниедрайс-Пилка на смотровую вышку
Foto: DELFI

Путь к тропе лежит через населенные пункты Лаувас и Пале, насыпь для узкоколейки, вдоль которой стоят статные белые березы. Когда-то паровоз ездил здесь из Смилтене в Валмиеру и Айнажи напрямую через болота. Теперь рельсы убрали, оставив лишь узкую, высокую и прямую дорогу.

Примерно через 3 километра справа вы увидите информационный щит с описанием болота, встречающихся здесь животных и растениях.

ФОТО. Зимняя прогулка по болотной тропе Ниедрайс-Пилка на смотровую вышку
Foto: DELFI

Оставьте автомобиль здесь — дальше нужно идти пешком. Помните, что здесь можно ходить только по специальным деревянным дорожкам. Они покрыты металлической сеткой, чтобы не скользили ноги, что особенно удобно зимой и осенью.

ФОТО. Зимняя прогулка по болотной тропе Ниедрайс-Пилка на смотровую вышку
Foto: DELFI (A.Ufarto nuotr.)

Эта тропа виляет между невысоких сосенок и берез. В начале тропы встречаются большие деревья, но дальше они становятся все ниже и ниже, пока не открывается поросшая мхом равнина, посреди которой возвышаются редки островки с небольшими деревцами.

ФОТО. Зимняя прогулка по болотной тропе Ниедрайс-Пилка на смотровую вышку
Foto: DELFI

На пригорке расположена смотровая платформа, а у его подножья небольшое болотистое озерцо. С платформы открывается просторный вид на округу.

Пройдите еще 100 метров по той же дороге и сверните на второе ответвление тропы — там вы сможете посмотреть на торфяные залежи и пейзажи нетронутой природы. Тропа приводит обратно к старой железнодорожной насыпи.

Болото Ниедрайс-Пилка — моховое болото, которое состоит из торфяного слоя толщиной 6 метров. По словам ученых, он образовывался в течение 7000 лет. Это место признано охраняемой территорией Европы и включено в список Natura 2000.

ФОТО. Зимняя прогулка по болотной тропе Ниедрайс-Пилка на смотровую вышку
Foto: DELFI

Сама прогулка получается недолгой — примерно полчаса. Недалеко находится Кирбижская природная тропа и Лесной музей. А если отправиться в сторону Салацгривы, то можно пройтись по Рандским лугам и подняться на смотровую вышку (маршрут отмечен на карте).

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Delfi Turgid

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