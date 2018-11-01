Где отдохнуть семье с детьми разного возраста? Три хорошие идеи для осеннего сезона

Сезон активного отдыха завершился, и актуальным становится вопрос, как провести прекрасные выходные в кругу семьи. Часто перед родителями встает серьезный вопрос: как выбрать развлечения, которые понравятся всей семье?

Особенно важно это в том случае, когда в семье растут дети разного возраста, ведь их представления об интересных приключениях могут сильно отличаться. Предлагаем познакомиться с тремя местами отдыха в Юрмале, где понравится не только детям всех возрастов, но и родителям!

Прогулки на свежем воздухе, спортивные мероприятия или новые впечатления для любознательных умов – каждый сам знает, что и в какой момент наиболее приемлемо для семьи. В Юрмале есть возможность все это осуществить, к тому же за один день – расстояния в этом городе достаточно небольшие.

Лесопарк Дзинтари

Если хотите провести выходные дни на свежем воздухе, то лесопарк Дзинтари непременно станет хорошим выбором. Пока старшие братья и сестры развлекаются в скейтпарке и на площадке стритбола, или катаются на роликовых коньках по специально оборудованным дорожкам, младшие смогут развлекаться на игровых площадках, предусмотренных для детей разного возраста.

В лесопарке оборудованы пешеходные дорожки, специально предназначенные для неспешных прогулок с детскими (или кукольными) колясками, пока малыш отдыхает.

В свою очередь, смотровая вышка высотой 33,5 метра предлагает возможность наблюдать за окрестностями с 12 платформ различной высоты – на самых низких достаточно комфортабельно будут чувствовать себя и те, кто обычно чувствует себя с высотой на "вы".

В лесопарке Дзинтари продуманы развлечения и здоровый отдых и для зимнего времени: когда выпадает снег, открывается беговая лыжная трасса. Парк предлагает возможности отдыха и вечером, когда стемнеет – здесь хорошее освещение. В окрестностях парка удобно и легко припарковать машину, также на территории имеются благоустроенные туалеты.

Образовательный и развлекательный центр "Zili brīnumi" ("Чудеса в решете") в Юрмале

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Что такое физика и какие законы действуют на различные предметы? Впереди у дошкольников много захватывающих открытий об окружающем мире – почему бы не начать знакомиться с ними уже в ближайшие выходные?

Интерактивные экспонаты Образовательного и развлекательного центра "Zili brīnumi", которые можно не только осмотреть, но и потрогать, окажутся хорошим подспорьем в учебе для подростков, а у взрослых вызовут искреннее желание повторить основы физики.

В основе экспозиции – книга "Чудеса в решете / Социальная физика для детей" ("Zili brīnumi / Sociālā fizika bērniem"). В центре "Zili brīnumi" в силе слова эпиграфа, которым предваряет книгу ее автор Алдис Калниньш: "Любознательность – это путь к знаниям, а знания объясняют чудеса".

"Аквапарк Ливу" ("Līvu Akvaparks")

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Водные аттракционы – это один из тех видов отдыха, который обычно приводит в восторг всю семью. Самые активные члены семьи могут испробовать все аттракционы "Аквапарка Ливу", в то время как уставшие расслабляются в джакузи и получают огромную пользу и удовольствие от массажа.

Младшие дети превосходно развлекутся, балуясь в брызгах воды и осваивая скольжение с низких горок; в это же время подростки смогут установить рекорды трассы на быстрых горках, которые позволят почувствовать выброс адреналина и небывалые ощущения, или пуститься в приключение по "Реке Ориноко", проплыв по течению несколько сотен метров вокруг земли капитана Кида. Или вам больше нравится штормовое море, где высота волн достигает полутора метров? В Бассейне волн "Аквапарка Ливу" такая возможность вам будет предоставлена каждые 25 минут.