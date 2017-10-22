Где отдохнуть в осенние каникулы? Пять живописных маршрутов для неспешного отдыха

Приближаются осенние каникулы и холодное время года, поэтому сейчас последние дни, когда еще можно с удобством посетить живописные исторические места Латвии, отправиться в поход или на пикник.

Этой осенью погода изменчивая, поэтому нужно ловить каждый момент, чтобы насладиться ее цветами и запахами, осматривая средневековые замки, прогуливаясь по лесным тропам, наблюдая за перелетными птицами и устраивая пикники на природе. Вот пять маршрутов для поездки выходного дня в Латвии.

Эдольский замок в Кулдигском крае

Foto: edolespils.lv

На крутом берегу речки Ванка расположен средневековый Эдольский замок – единственный из замков Курземского епископства, который до сих пор обжит и доступен для посетителей. Возможно, кому-то двор и помещения замка напомнят легендарный латышский художественный фильм "Проделки Эмиля".

В замке размещена аутентичная экспозиция – каждая из комнат тематически отражает средневековую жизнь, начиная с библиотеки и заканчивая особенными выставленными на осмотр рукоделиями. Сам замок, многократно пострадавший в войнах и пожарах, постоянно восстанавливался и перестраивался. Свой нынешний облик он получил в 30-е годы 19-го столетия, когда были построены его неоготические фасады.

Тех, кому недостаточно осмотреть замок, возможно, заинтересуют питомник сурков "Jaunstuči" и, хозяйство "Bētas", где живут дикие лошади, верблюды, декоративные коровы и другие животные.