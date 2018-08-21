Гиды из Латвии ругаются с Морским музеем и дельфинарием в Клайпеде; там их заносят в "черный список"

У многих туристических групп из Латвии появились проблемы с входными билетами в любимый многими литовский Морской музей и дельфинарий в Клайпеде. Гиды говорят, что купленные в интернете билеты оказываются недействительными, а в музее возражают — их уже использовали раньше и туристы пытаются пройти по ним дважды. Другие жалуются на неправильное количество входных билетов или перепутанное время начала шоу. Часто то, пройдет группа в музей или нет, зависит от дипломатических способностей гида — если, конечно, его не занесли в черный список. В музее обвинения отвергают и, в свою очередь, говорят о признаках мошенничества со стороны латвийских туристов. В сути конфликта разобрался Delfi Tūrismagids.

Морской музей и дельфинарий в Клайпеде каждый год посещает около 100 тыс. человек, порядка 35% из них приезжают из Латвии, утверждают в заведении. После реновации входные билеты в музей и дельфинарий можно купить в интернете, а предьявить их распечатки или просто изображение на экране смартфона. Е-билеты даже дешевле обычных, купленных в кассе и за ними не надо стоять в очереди, хотя в музее есть и отдельная касса для групп. Все для удобства посетителей? Однако, Delfi Tūrismagids, поговорив с латвийскими гидами, регулярно возящими группы в Клайпеду, выяснил — чаще всего проблемы у них возникают именно с Морским музеем и дельфинарием.

"Однажды билетный контролер дельфинария сказала мне, что латвийские гиды всегда мухлюют с билетами и нам нельзя верить. Когда в автобусе больше 40 человек, конечно, бывает так, что один билет неправильно посчитаешь. Но это преподносится так, как будто все латвийские гиды — мошенники", — рассказывает гид и руководитель групп Дайга Лаце. Она допускает, что могут быть проблемы с плохо распечатанными билетами с нечитаемым штрих-кодом, но в электронной почте все билеты хорошо видны.

В самом музее про конфликт вокруг билетов хорошо осведомлены. Позиция музея, озвученная Delfi Tūrismagids, звучит просто — его вины в этом конфликте нет и вообще он, конфликт, скорее исключение, чем правило: "Сканер не принимает код, если билет скопирован. Были найдены билеты с одинаковыми номерами и штрихкодами и есть подозрение о мошенничестве. Возможно, гиды покупали меньшее количество билетов и части группы их просто скопировали. Когда контролер это раскрыл, билеты пришлось докупать в кассе (восемь билетов по пять евро). Мы проверили свою систему электронных билетов и сканеры, и проверка показала, что все работает правильно". В музее также добавили, что проблемы возникают лишь с отдельными гидами из Латвии.

Возможно, с такими как Харальд Пуриньш, который возит группы в Клайпеду почти каждую неделю и просто в шоке от отношения работников музея и дельфинария, а также от проблем, которые регулярно там возникают. Правда, в самом музее поясняют, что Пуриньш несколько лет назад стал у них "персоной нон-грата" из-за попыток мошенничества. Детали они не разглашают, но даже если у этот конкретный гид "на ножах" с музеем и потому необъективен, сложно игнорировать тот факт, что и у других латвийских гидов возникают проблемы при посещении самой главной достопримечательности Клайпеды, пишет Delfi Tūrismagids.

"Такого нелюбезного отношения, как в Морском музее и дельфинарии в Клайпеде, нет больше ни в одном литовском музее. В Музее янтаря в Паланге, например, никогда нет никаких проблем. А в Клайпеде они открыто говорят, что у них хватает клиентов. Хочешь — едь, хочешь — сиди дома", — рассказывает один из латвийских гидов, добавляя, что и у него были проблемы с количеством купленных билетов, а также трудности с получением скидок для пенсионеров или инвалидов.

"Если у нас двухэтажный автобус и группа в 140 человек, понятно, что покупая билеты в кассе, я называю число и прочую информацию, но не пересчитываю и не проверяю каждый, на это просто нет времени. Были случаи, когда давали билетов меньше, чем называлось. И потом на входе ничего не докажешь. И с удостоверениями были проблемы — бывало, что не признавали выданные не в Литве удостоверения пенсионеров", — говорит он.

Гид Айя Спуре, которая тоже часто возит группы в Клайпеду, удивляется тому, что в Морском музее и дельфинарии регулярно требуют от гидов предъявить удостоверение гида. "У нас вообще никаких обязательных удостоверений нет. Хорошо, что я член Латвийской ассоциации профессиональных гидов и у меня такой документ есть", — говорит она. И добавляет, что в музее всегда очень строго проверяют, не достиг ли ребенок семилетнего возраста и, если нет "школьного", с недовольными гримасами соглашаются посмотреть на паспорт. "Нигде более в Литве нет таких жандармских методов проверок билетов, как там", — утверждает Спуре.

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Маленькие хитрости

В группе гидов и менеджеров по туризму в Facebook вокруг темы проблем с Морским музеем и дельфинарием в Клайпеде развернулась широкая дискуссия. И пока одни делились негативным опытом, нашлись и те, кто давали советы. Например, если в группе есть люди, которым положены скидки, доказывающие это документы им лучше достать заранее и держать их в руках. Или если есть желание сидеть вместе, то надо обменяться билетами с другими членами группы, ибо система выдает билеты по категориям и не учитывает, например, семейную принадлежность. Поэтому, если в группе пять детей, у всех у них будут места рядом.

Улдис Клеперс, консультант по путешествиям одной из крупнейших туристических фирм Impro, поделился своим опытом. По его словам, "в сезон" в музее действительно наплыв из посетителей, поэтому билеты в дельфинарий фирма покупает заранее в интернете (правда, они не гарантируют, что получится сидеть вместе). "До сих пор проблем с купленными в интернете билетами, не было", — говорит он.

Гид этой же фирмы Ивета говорит, что все равно музей развивается и введение е-билетов — большой шаг вперед. Раньше, по ее словам, было трудно контролировать проход группы и бывало, что находились "чужие", желающие прошмыгнуть с группой. "Сейчас такого нет!", — утверждает она.

Дети — сами по себе

Самая раздражающая всех проблема, с которой сталкиваются именно едущие в Клайпеду группы — процесс захода в музей и дельфинарий. Проблема в том, что первыми всегда должны заходить люди, имеющие льготы — пенсионеры, люди с инвалидностью, школьники, студенты и дети.

"Ребенку, если он старше четырех лет, надо дать в руки билет и отправить его через контроль. А потом он там стоит один за дверью. Только когда пройдут все, у кого есть льготы, пускают и остальных, включая родителей ребенка. Дети иногда такие маленькие, что в толпе их едва не теряешь из виду", — рассказывает Дайга Лаце.

Латвийские гиды недовольны и тем, что хотя больше трети посетителей дельфинария и музея из Латвии, заведение до сих пор не обеспечило перевод надписей на латышский язык. Проблема с биологическими терминами, перевод которых у гидов часто вызывает трудности. И хотя представители ассоциации неоднократно говорили об этом с руководством музея, воз и ныне там.

Правда, хотя бы эта проблема скоро, похоже, будет решена. Представитель музея и дельфинария Анда Лукошиене рассказала, что в следующем году надписи частично будут переведены на латышский язык. А кое-где, например, в аппарате Pingvinophone, они уже появились.