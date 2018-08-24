Гран-вояж: Как Мадара и Эмилс бросили все и уехали путешествовать

Delfi Turgid
3 комментария
1 5
Подготовка к большому путешествию
Гран-вояж: Как Мадара и Эмилс бросили все и уехали путешествовать
Foto: Inga Vīņaude

Мадара и Эмилс решили резко изменить свою жизнь, сели в минибус и отправились в большое путешествие по Европе, которое может продлиться полгода. Откуда появилась эта идея и как супруги готовились к путешествию, они рассказали DELFI Tūrismagids.

Мадара и Эмилс познакомились в рекламном агентстве, где оба работали, влюбились друг в друга, а год назад стали мужем и женой.

Супруги с детства любят путешествовать — родители брали их с собой в путешествия в дальние страны, а теперь Мадара и Эмилс наслаждаются компанией друг друга. Вместе они уже побывали во многих странах Европы и в США, и осталось изучить Азию и Южную Америку, впрочем, как говорит Эмилс, всему свое время. "Не всегда даже самый лучший друг оказывается хорошим спутником в путешествии, но у нас с самого первого путешествия в Вильнюс все сложилось идеально, а потом подтвердилось и в Венеции, и в путешествии по Флориде. Нам повезло иметь одинаковые предпочтения в еде, трате денег и удовольствиях", — рассказывает Мадара.

1 5
Подготовка к большому путешествию

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Ростом не вышел: Топ-7 самых маленьких стран в Европе

Ростом не вышел: Топ-7 самых маленьких стран в Европе

В дьюти-фри дешевле, авиабилеты заранее и еще 8 мифов о путешествиях, в которые надо перестать верить

В дьюти-фри дешевле, авиабилеты заранее и еще 8 мифов о путешествиях, в которые надо перестать верить

Не ходите, дети, в Африку гулять: 11 опасных мест в мире

Не ходите, дети, в Африку гулять: 11 опасных мест в мире

Все секреты Риги!

Главная ось города: история улицы Бривибас
Подземное царство: греческое озеро Мелиссани, которое спрятано в пещере 9 (ВИДЕО)

Подземное царство: греческое озеро Мелиссани, которое спрятано в пещере 9 (ВИДЕО)

В Мексике разрешили секс на улице

В Мексике разрешили секс на улице

В салон Ryanair бесплатно можно будет брать только небольшую сумку

В салон Ryanair бесплатно можно будет брать только небольшую сумку (4)

Гран-вояж: Как Мадара и Эмилс бросили все и уехали путешествовать

Гран-вояж: Как Мадара и Эмилс бросили все и уехали путешествовать (3)

25 августа в Тервете —

25 августа в Тервете — "итоговый" праздник для всей семьи

подробнее
Гран-вояж: Как Мадара и Эмилс бросили все и уехали путешествовать

Гран-вояж: Как Мадара и Эмилс бросили все и уехали путешествовать (3)

В салон Ryanair бесплатно можно будет брать только небольшую сумку

В салон Ryanair бесплатно можно будет брать только небольшую сумку (4)

В Мексике разрешили секс на улице

В Мексике разрешили секс на улице

Девять каменных башен Латвии, с которых открываются дивные виды

Девять каменных башен Латвии, с которых открываются дивные виды

25 августа в Юрмале пройдет 19-й ежегодный парад ретро автомобилей

25 августа в Юрмале пройдет 19-й ежегодный парад ретро автомобилей "Retro Jūrmala – 2018" (1)

подробнее