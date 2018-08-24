Гран-вояж: Как Мадара и Эмилс бросили все и уехали путешествовать

Мадара и Эмилс решили резко изменить свою жизнь, сели в минибус и отправились в большое путешествие по Европе, которое может продлиться полгода. Откуда появилась эта идея и как супруги готовились к путешествию, они рассказали DELFI Tūrismagids.

Мадара и Эмилс познакомились в рекламном агентстве, где оба работали, влюбились друг в друга, а год назад стали мужем и женой.

Супруги с детства любят путешествовать — родители брали их с собой в путешествия в дальние страны, а теперь Мадара и Эмилс наслаждаются компанией друг друга. Вместе они уже побывали во многих странах Европы и в США, и осталось изучить Азию и Южную Америку, впрочем, как говорит Эмилс, всему свое время. "Не всегда даже самый лучший друг оказывается хорошим спутником в путешествии, но у нас с самого первого путешествия в Вильнюс все сложилось идеально, а потом подтвердилось и в Венеции, и в путешествии по Флориде. Нам повезло иметь одинаковые предпочтения в еде, трате денег и удовольствиях", — рассказывает Мадара.