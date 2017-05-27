Идея для поездки на выходные: Топ-5 самых волшебных пещер Видземе

Говорим "природный туризм" — подразумеваем "пещеры". Особенно это справедливо для Видземе, где немало пещер, достойных специальной поездки. Например, в один из выходных дней.

Тем более что пещеры в Латвии часто не просто природные объекты, но и объекты с древней и интересной историей. А еще в них нередко живут животные или "поселяются" винные магазины. Вот пять интересных пример таких пещер — и все они в Видземе.

Пещеры в Лигатне

Foto: Simona Čeičiniece

Кому в Латвии не надо рыть погреба, так это жителям Лигатне — в городе и его окрестностях есть около 300 пещер и многие из них приспособлены под погреба. Некоторые из них довольно большие и уходят под землю на глубину в несколько метров. Правда, стоит признать, что не все из них появились естественным путем — некоторые "лазы" в мягком песчанике являются творением рук местных жителей.

Официально только несколько "скоплений пещер" в городе являются туристическими объектами, остальные признаны довольно опасными для массового туризма.

Одно из них — это Лустузис, песчаная гора в самом центре Лигатне. В ней есть как открытые пещеры, так и погреба, в которых местные жители хранят свой скарб. Первые погреба там были созданы еще в середине XVIII века. А в одной из таких "бытовых пещер" даже появился винный магазин, а также летнее кафе.

На саму горку тоже можно забраться — и есть смысл это сделать, так как сверху открывается неплохой вид на окрестности и пруд у подножья, в котором живут утки и лебеди.

Foto: Simona Čeičiniece

Есть смысл осмотреть и погреба Ригаскална. Внутри появляется сюрреалистическое ощущение — трудно поверить, что в XXI веке люди по-прежнему хранят таким образом свои личные вещи и запасы еды.

Тут же можно осмотреть и два обновленных, но все равно исторических моста — Эйжен и Вельхельм.