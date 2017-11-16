"Крышапутешествий" и "Ветер в голове". Самый подробный путеводитель по объектам Staro Rīga 2017

С 17 по 20 ноября в Риге в десятый — юбилейный! — раз пройдет фестиваль света Staro Rīga 2017. Delfi "Тургид" подготовил самый полный и конкретный путеводитель по всем объектам фестиваля. Мы решили подойти к его составлению по географическому принципу, руководствуясь правилом "хотим осмотреть все в одном месте, а потом пойти в другое".

Если вы хотите выбирать объекты строго по предложенным организаторам программам (а в этом году это "К звездам", "Рижский карнавал", Международная программа и Программа городской среды), то можете пройти на официальный сайт. Но объекты этих программ раскиданы по городу довольно хаотично, а о русском языке в описаниях организаторы традиционно забыли.

Пользоваться нашим путеводителем просто. Выбираете, с какого района начать — и открываете конкретную страницу с картой и краткими описаниями того, что увидите. Названия всех объектов являются ссылками, которые ведут на официальный сайт — на случай, если вы захотите получить максимум официальной информации.

Особняком — во всех смыслах — стоит Памятник свободы, который в списке идет под номером один. Смотреть на его шоу "99" в честь 99-летия Латвийской Республике надо ехать строго к 20:00 18 ноября. И считаться с толпами людей, которые также придут послушать речь президента Латвии Раймонда Вейониса и посмотреть на уникальное в масштабах праздника световое шоу. За шоу отвечает ассоциация культурных институций Рижской думы.