Куда поехать на выходных: болотная тропа вдоль Бездонного озера

Неподалеку от городка Кабиле расположено Калнанское болото, посреди которого словно глаз зияет Бездонное озеро (Bezdibeņa ezers). Вдоль берега озера ведет живописная природная тропа с характерным пейзажем, растениями и фауной.

Между моховым и травяным болотом, в зарослях тростника и древостоя спряталось Бездонное озеро — болотистое озеро с очень мягкой лечебной водой, пишет Mammadaba.

Foto: Zaiga Kaire, Facebook.com/iepazit

Добраться сюда можно с шоссе через небольшой перелесок. Запутанная сеть тропинок и необычный рельеф делают его достойным соперником многих парков. К тому же здесь проложена широкая деревянная тропа для удобства посетителей.

Интересный факт: Калнанское озеро находится на высоте 90 метров над уровнем моря. "Предания гласят, что здесь хранятся несметные богатства, да и ведьмы были замечены, а самые древние документы утверждают, что это, возможно, самое глубокое озеро в Латвии — его глубина может достигать от 93 до 117 метров. Согласно одному древнему поверью, Бездонное озеро соединяется под землей с другим озером. Однако по информации Хранилища латвийских редкостей, показания эхолота свидетельствуют о том, что глубина Калнанского озера не превышает семи метров с илистым дном толщиной примерно 3,5 метра", — пишет портал Kabile.lv.