1 мая в Латвии стартовала акция "Объедем латвийские замки и усадьбы" (Apceļosim Latvijas pilis un muižas), в рамках которой все желающие могут посетить 69 исторических объектов по всей стране. Мероприятие приурочено к 100-летию Латвийского государства.

В рамках акции замки и усадьбы предлагают посетителям специальную программу - концерты, мастер-классы, выставки или рассказы об истории этих объектов. Туристы, которые с 1 мая по 28 октября посетят по крайней мере пять из 69 замков и усадеб, смогут принять участие в розыгрыше призов, а 50 самых активных путешественников получат приглашение на бал в замке Яунпилс 25 ноября 2017 года.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно скачать на сайте pilis.lv карту участника и собирать печати или наклейки при посещении замков или усадеб. Карту также можно получить на месте - в замке или усадьбе.

В акции участвуют усадьба Абгунсте, новая замковая усадьба Айзпуте, Новый замок Алуксне, усадьба Априки, усадьба Арендоле, усадьба Белява, усадьба Беркене, замок Бирини, усадьба Бланкенфелде, замок Цесис, замок и усадебный комплекс Цесвайне, замок Дикли, замок Дундага, замок Дурбе, усадьба Дзимтмиса, Чайный домик усадьбы Елея, усадьба Галену (Голену, Видсмуйжа), замок Гарсене, замок Гауиена, замок Игате, усадьба Яунауце, замок Яунмоку, замок Яунпилс, замок Елгава, Ерценмуйжа, усадьба Карла, замок Казданга, комплексс Кокмуйжа, замок Кокнесе (руины), усадьба Краслава, усадьба Кримулда, замок Крустпилс, Екабпилскый музей истории, усадьба Кукшу, усадьба Лиелплатоне, усадьба Лиелвирцава, Лиепасмуйжа, замок Лимбажи (руины) и музеи Лимбажи, усадьба Литене, усадьба Лизума, усадьба Лузнава, усадьба Малпилс, усадьба Мазмежотне, замок Межотне, замок усадьбы Наукшени, усадьба Падуре, усадьба Пиена Бергхоф, усадьба Попе, усадьба Пуйкуле, усадьба Ранка, усадьба Скаисткалне, усадьба Скрунда, усадьба Шлокенбека, усадьба Смуку, усадьба Спаре, замок Стамериена, усадьба Свитене, музей истории Тукумса Pils tornis, усадьба Ташу, замок Турайда, Унгурмуижа, замок Вадаксте, усадьба Валтенбергу, замок усадьбы Вараклани, замок Вецауце, замок Ливонского ордена Вентспилс, усадьба Вергале, усадьба Веселава, усадьба Вилце, усадьба Заля (усадьба Залениеку).

Акцию поддерживает сеть бензоколонок VIRŠI-A. Путешественники, которые заправили топливо как минимум на 20 евро на заправке VIRŠI-A, получают отметку на своей карте и могут выиграть подарочную карту VIRŠI-A на сумму 50 евро.

Печать или наклейку может получить путешественник, который заплатил за вход и/или ознакомился с замком или усадьбой. Карту путешественника с как минимум 5 отметками нужно оставить в любом замке или усадьбе до 28 октября или отправить по почте Латвийской ассоциации замков и усадеб. Каждый путешественник может присылать только одну карту.

Перед поездкой рекомендуется ознакомится с предложениями и временем работы замков и усадеб (в летнее время на выходных часто проводится закрытые мероприятия), а также приобрести карту Latvijas pilis un muižas, выпущенную издательством Jāņa sēta.