Куда поехать осенью, чтобы полюбоваться красотой Латвии?

Ни одна цель поездки в Латвии не расположена слишком далеко, поэтому во время осенних выходных можно успеть не только посмотреть на бушующее море, но и посетить один из живописных городков Курземе или Видземе и перекусить в прекрасно отреставрированном поместье. Остается лишь сесть в машину и отправиться в путь!

В сентябре автомобильный бренд MINI предложил более чем десяти смелым владельцам быстрорастущих латвийских предприятий "примерить" на себя MINI как подтверждение своих достижений в бизнесе. Вот некоторые идеи, которые рекомендовали для любования золотой осенью четверо из них.

Выходные в обновленных усадьбах Курземе

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"Для нашего предприятия MINI стал изюминкой в повседневной суете. С этим авто ты чувствуешь себя стильным, тебя замечают, ты получаешь много улыбок и позитивных комплиментов и в будни на мостовых Риги, и в деревне, работая в своей винодельне. Автомобиль участвовал и в сборе урожая винограда, и в доставке товаров, выдержав все это с честью!", - делится своими впечатлениями совладелица винодельни "Abavas" Лиене Баркане.

Семейное хозяйство и винодельня находятся в Курземе (в Сабиле и Тукумсе), поэтому Лиене полюбила несколько находящихся поблизости усадеб, но больше всего - Калнмуйжу и усадьбу Кукшу. В расположенной недалеко от Кандавы Калнмуйже, где пару веков назад хозяйничал род фон Брукен-Фок, открыты небольшая гостиница и ресторан. Бывшая частная усадьба находится на живописном склоне левого берега долины Абавы. В парке растут четыре величественных ясеня, там же находится водяная мельница Калнмуйжи. Экоресторан усадьбы может похвастаться самостоятельно выращенными фруктами и овощами, а также предлагает дичь и грибы из курземских лесов.

В свою очередь в находящейся ближе к Тукумсу усадьбе Кукшу, которой управляет немец Даниэль Ян, сохранились черные глазурованные изразцовые печи XVIII века и несколько стенных росписей XIX века. Хозяин бережно восстановил старинный парк. Здесь можно приятно провести выходные, наслаждаясь удобным ночлегом, вкусной едой и беседой с хозяином, а по предварительной записи возможна также экскурсия.

"Мне очень нравится, как развиваются латвийские усадьбы - это интересные объекты для осмотра с необычными ресторанами и гостиницами", - говорит Лиене, призывая посетить их и осенью.

Семейный отдых в Смилтене - городе трех холмов

Foto: Evija Ziemiņa

"MINI - маленькая, удобная и резвая. Это мощная машина с хорошим разгоном, поэтому, когда едешь по городу, нужно следить, соблюдается ли скорость", - рассказывает о своем опыте автор идеи жизнерадостного бренда одежды и аксессуаров "TRU:DE" Даце Леймане.

По ее мнению, золотой осенью прекрасна вся Видземе - и Сигулда, и Цесис, где в замковом парке хорошо ощущается аура истории. Однако стоит проехать и чуть дальше, до города трех холмов Смилтене. В этом красивом и ухоженном видземском городке не только восстановлены исторические улочки, но и открыты большая детская площадка и скейт-парк. Путешественники могут научиться здесь печь хлеб или настоящий деревенский торт, узнать, как получают молоко, и попробовать себя в шитье на старинной швейной машинке "Singer".

"В последнее время я все чаще слышу о том, что многие мои товарищи по учебе, у которых семейные корни в этой стороне, возвращаются из Риги вместе с семьями обратно в Смилтене и здесь начинают бизнес. Это приятное место с хорошей аурой, кроме того, в родительском доме сон всегда слаще", - с улыбкой говорит Даце, которая сама родилась в Смилтене.

Прогулки по Бауске и в великолепном саду Рундальского дворца

Foto: DELFI

"Если в выходные не нужно работать, то мы хотя бы на пару часов стараемся вырваться за пределы Риги. Муж любит Сигулду, я - Юрмалу. Нам нравится совмещать знакомство с городом и посещение какого-нибудь приятного кафе, поэтому мы можем спокойно поехать на блинчики в Цесис, за греческим салатом в Тервете или выпить чашечку кофе в Павилосте - это все отличные маршруты для осени", - говорит совладелица "Raunas eklērnīca" Эгия Самсоне.

Сама Эгия родилась в Бауске, поэтому любит наслаждаться золотой осенью, прогуливаясь по Баускскому городищу или прекрасному барочному саду Рундальского дворца с его беседками, живыми изгородями, перголами и павильонами. Правда, если вы планируете отправиться в направлении Бауски, необходимо помнить, что часть замкового ансамбля - руины Ливонского замка XV века - закрыты на реконструкцию.

Мероприятия в старинной столице Курляндского герцогства Кулдиге

Foto: Andra Briekmane

"Кулдига - одно из самых красивых и особых мест, которые стоит посмотреть не только осенью, но и в другие сезоны. Для нас, команды MILZU!, и меня самого этот очень близкий и родной город", - говорит владелец бренда полезных хлопьев MILZU! Энно Энце.

В этом очаровательном уголке Курземе находится не только красивый старинный город, водопад Вентас румба, рестораны и кафе с отличным меню для гурманов, но и завод, где производят полезные ржаные хлопья для завтрака MILZU!. Энно считает, что этот факт делает это место совершенно особенным. "На завод я езжу часто, поэтому смело могу сказать, что и осенью Кулдига невероятно живописна и радует глаз", - говорит он.

6 октября в Кулдиге, между прочим, в девятый раз пройдет ярмарка герцога Екаба. Это центральное событие осени с богатым базарчиком, вкусной едой и веселыми развлечениями.