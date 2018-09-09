"Курземская Сигулда": природная тропа Жибгравас в Алсунге

Природная тропа Жибгравас пролегают вдоль живописного оврага, излучин речки Каулиньупите и ее берегов, которые весной покрываются ковром из незабудок, а осенью золотым покровом желтых листьев. DELFI Tūrismagids рассказывает, почему стоит посетить тропу Жибгравас и что можно увидеть в окрестностях.

Природная тропа Жибгравас находится в Алсунге и до нее можно легко добраться на автомобиле, свернув у самой границы Алсунги возле коричневого дорожного указателя на дороге P119 (Кулдига — Алсунга).

Здесь есть удобная парковка, а сразу за информационным щитом начинается сама тропа, спускаясь вниз по склону оврага. Тропа промаркирована желтыми указателями на деревянных столбиках с информацией об оставшейся дистанции.

Главная достопримечательность тропы — это, конечно, сам овраг, который местами достигает высоты в 15 метров. Тропа длиной 1,5 километра ведет через холмистый лес вдоль извилистой речки Каулиньупите. Овраг поражает своей первозданностью и разнообразием природы — здесь встречаются древние деревья, ручьи, пруд и самые разные растения и насекомые, в том числе и охраняемые виды.

Тропа Жибгравас отличается о остальных тем, что здесь представлена информация не только о встречающихся биотопах, но и о культуре и диалекте суйтов. Здесь установлены стенды с загадками, ответы на которые находятся на следующем стенде.

Foto: Alise Lūse

Оказавшись в Алсунге, стоит посетить и другие объекты, связанные с суйтским наследием — Дижгабалкалнс, Алсунгский музей, галерею суйтского ремесленничества и искусства "Rija", замок Алсунгского ордена, который скоро закроется на реконструкцию. Разумеется, здесь готовят самые лучшие скландраусисы и хлеб, а еще можно попробовать традиционное блюдо по старинному рецепту — перловую кашу с картошкой. Азартные посетители могут попробовать себя в приготовлении куршских и суйтских блюд, предварительно записавшись на мастер-классы. Более подробную информацию можно получить из путеводителя по Алсунге.

Сейчас в Курземе обследуют все природные тропы, чтобы в следующем году выпустить путеводитель по тропам Курземе и Северной Литвы. В путеводителе будут указаны важные критерии — длина, маршруты, доступность, уровень сложности, маркировка, удобства, ближайшие достопримечательности. Путеводители будут доступны в интернете и туристическо-информационных центрах.