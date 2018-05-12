Латгалия как на ладони: восемь смотровых вышек, с которых открывается чудесный вид

В Латвии есть не только прекрасные природные тропы через леса, поля и болота, но и множество смотровых вышек, с которых открываются захватывающие дух пейзажи. DELFI Tūrismagids рассказывает о восьми вышках, на которые можно подняться и насладиться живописными панорамами.

Смотровая вышка на горке Лиелайс Лиепукалнс

Гора поднимается на 289,3 м над уровнем моря и является самой высокой в Латгале и третьей по высоте в Латвии. Здесь построена самая высокая смотровая вышка в Латвии (34 м) и с нее открывается вид на окрестности, в том числе и на озеро Разнас.

От автостоянки до смотровой вышки ведет природная тропа с информационными стендами, местами отдыха и качелями. Здесь также есть площадка для отдыха с местом для костра, скамейками и эстрадой. А рядом возвышается горка Дзеркалю (286,3 м над уровнем моря) и самая высокая в Латвии по относительной высоте (89,2 м).

Адрес: Ка́унатская волость

GPS: 56.264915, 27.648124