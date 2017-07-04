Латгальское море: что посмотреть у озера Разнас

Латгалия, Край голубых озер, всегда ждет гостей, а лучше всего ее природными красотами наслаждаться, конечно же, летом. Если можете, возьмите велосипеды — и айда на озеро Разнас. Объехать его в быстром темпе, с остановками на пляже для купания и у корчмы — для латгальского обеда, можно за пять часов.

Озеро Разнас, которое также называют Латгальским морем — одно из крупнейших в Латвии. Логично, что вокруг него много и интересных мест и достопримечательностей, за большую часть которых "отвечает" туристический центр Резекненского края. На озере 10 больших островов. На востоке и юге дно и пляжи песочные, на севере — глинистые, на востоке — илистые. Рыбы — море! И все это богатство входит в Национальный парк Разнас.

Foto: Artūrs Zaremba

В Каунате, что недалеко от озера, непременно надо посетить музей самогона, из которого сложно уйти без дегустации. Перед посещением надо позвонить, спросить Даце (20203962).

По пути на Маконькалнс можно посетит Шлякоты, чтобы сесть на спину красного коня и отправиться купаться… в общем, про выездку на лошадях и пони спрашивать в хозяйстве "Rudo kumeļu pauguri". Перед поездкой, опять же, лучше позвонить: 28745654, 26283607.

На Маконькалнс непременно надо залезть. Оттуда открывается шикарный вид на озеро, а под ногами лежат руины замка Волкенбергов эпохи хозяйствования Ливонского ордена.

Foto: Artūrs Zaremba

Продолжая путь вокруг озера, нужно заглянуть в молельный дом старообрядцев в Липушках, а попав в Зосны, не пройти мимо местных поместья и католического храма.

Любители активного отдыха могут отдохнуть на "турбазе" "Ezerkrasti" — взять катамараны и доски для серфинга и открыть для себя озеро с воды. Кормят там тоже по-латгальски — вкусно и на убой. Там — и на "курорте" "Burvīgā Rāzna" на южном берегу Латгальского моря. Накормив и напоив, научат танцевать краковяк. Только предварительно лучше позвонить и все забронировать: 27876016.

Foto: Artūrs Zaremba

Местные жители с радостью покажут путь и к гончару Эвалду Василевскису, который живет в окружении столетних дубов, ведет экологически чистое хозяйство и горшки обжигает так, как учили деды. Перед визитом лучше позвонить заранее, ибо чудеса керамики показываются не каждый день: 26382112.

А, кстати, вокруг Латгальского моря много других озер. Например, исключительно богатое островами озеро Эжезерс, которое лучше всего изучать на лодках (больше информации — тут). Отличные места для отдыха, включая ловлю и рыбы, и на озере Партовас.

Напоследок — немного фотографий озера Разнас фотографа Артура Зарембса.