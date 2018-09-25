Маленькая, зеленая, прекрасная: журнал The Guardian рассказал о "скрытых сокровищах" Риги

Популярное британское издание The Guardian опубликовало неформальный гид по Риге – в публикации рассказывается о 10 местах, которые всем сердцем любят местные жители.

The Guardian рассказал об аутентичных местах Риги, которые обычно выбирает городская молодежь – различные бары и магазины концептуальной одежды, аксессуаров и посуды от балтийских дизайнеров, а также культурные пространства с живыми выступлениями, находящиеся в старых деревянных домах города.

Также издание обратило внимание на старейший Рижский кинотеатр Splendid Palace – открытый в 1923 году, он успел пережить Вторую мировую войну, стать кинотеатром "Рига" почти на 60 лет и первым в странах Балтии показать кино со звуком. По словам The Guardian, изысканный Splendid Palace – это самое популярное место в городе для просмотра независимого кино.

Важная часть гида The Guardian связана с проходящей в городе первой Рижской международной биеннале современного искусства. В частности, в публикации газета указала самую "инстаграмную" инсталляцию биеналле – работу нидерландского художника Мартина Ван ден Энда "Pinpointing Progress", а также рассказала о баре, созданном на бывшей фабрике "Большевичка" и познакомила читателей с "двигателями" современного искусства в Латвии.