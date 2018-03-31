Маршрут для весенних выходных: что посмотреть в Кандаве и ее окрестностях

Delfi Turgid
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Старый город и променад
Маршрут для весенних выходных: что посмотреть в Кандаве и ее окрестностях
Foto: Jānis Kamerāds

В этом году пасхальные выходные выпадают на короткий период межсезонья, когда весна сменяет зиму, и это отличная возможность не сидеть дома, а отправиться в короткое путешествие. TurismaGids.lv предлагает побывать в Кандаве и ее окрестностях и рассказывает, какие достопримечательности стоит включить в свою программу.

В самой Кандаве живет около 4000 человек. Впервые Кандава была упомянута в документах в 1230 году, однако статус города обрела лишь в 1917 и считается первым областным центром Латвии. На гербе города изображены желуди и дубовые листья, а на гербе области — кабан и цветы пятилистника.

В Кандаву можно добраться по-разному: на автомобиле из Риги нужно ехать по вентспилскому шоссе и возле Пуре свернуть в направлении Кулдиги. Общественный транспорт ходит достаточно часто — например, автобус Рига-Кулдига, который курсирует через Кандаву.

Пороховая башня, городище и долина

Пороховая башня, возраст которой историки до сих пор не могут точно определить, видна издалека, подъезжая к городу. Известно только, что это старейшее строение Кандавы. Рядом с башней расположено Рыцарское городище с останками замка Ливонского ордена, откуда открывается красивый вид на долину реки Абавы.

Маршрут для весенних выходных: что посмотреть в Кандаве и ее окрестностях
Foto: Egils Rēdmanis

У городища находится макет замка авторства Зигмунда Пинькиса, созданный в 2010 году. Художник и его помощники не могли найти достаточно сведений о замке и делали замеры сами.

Маршрут для весенних выходных: что посмотреть в Кандаве и ее окрестностях
Foto: Daiga Rēdmane

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Старый город и променад

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Delfi Turgid

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