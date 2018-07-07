Маршрут для выходных: Что посмотреть в Гулбене и его окрестностях

Delfi Turgid
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Что посмотреть в городе
Маршрут для выходных: Что посмотреть в Гулбене и его окрестностях
Foto: SIA Gulbenes-Alūksnes bānītis

В Гулбенском краю трудно заскучать — здесь понравится ценителям активного и ленивого отдыха, любителям природы, предлагаются разные развлечения, проводят увлекательные экскурсии. DELFI Tūrismagids предлагает целую программу для насыщенных выходных в Гулбене и окрестностях.

Для ценителей природы

Маршрут для выходных: Что посмотреть в Гулбене и его окрестностях
Foto: Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs

В прошлом году в Белявской волости открылась Картенская смотровая башня, с которой открывается прекрасный вид на ландшафт северного Видземе и изгибы берегов Пинтельского озера. Вокруг поют птицы, шелестит ветер в березах, перед глазами — бескрайний горизонт и на какое-то время здесь можно забыть о заботах и насладиться моментом.

Маршрут для выходных: Что посмотреть в Гулбене и его окрестностях
Foto: Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs

В Яунгулбене на древней горке Рияс расположены 14 уникальных объектов, отображающих работу жителей Латвии — пчелиный улей, прялка, цеп и грабли, веретено, хлебная лопата и другие инструменты.

Маршрут для выходных: Что посмотреть в Гулбене и его окрестностях
Foto: Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs

В Литене открылся зеленый променад на реке Педедзе и храм мечт. Здесь можно устроить пикник, провести свадьбу или другое торжество, наслаждаясь красотой Литенской усадьбы. Пол храма мечт украшает мозаика из маленьких камешков.

Маршрут для выходных: Что посмотреть в Гулбене и его окрестностях
Foto: Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs

Здесь же в Литене можно пойти на познавательную экскурсию в мастерскую Latvijas pusdārgakmeņi, где показывают найденные в Латвии полудрагоценные камни. Здесь же можно увидеть, как из камней рождаются украшения. Кстати, вы можете взять с собой в мастерскую свой камень и узнать, является ли он полудрагоценным.

Стамериенская волость известна своими кучно расположенными озерами и по Стамериенскому озеру можно отправиться в экскурсию на кораблике. Часа, что длится поездка, вполне хватает, чтобы насладиться солнечной погодой, свежим воздухом и красивой природой.

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Что посмотреть в городе

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Delfi Turgid

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