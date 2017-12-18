Маршрут на выходные: 48 часов отдыха и приятных сюрпризов в Юрмале

Зимой кажется, что Юрмала погружается в сон, становится тихой и незаметной. Но это только иллюзия: нужно знать, что вы ищете, и тогда главный латвийский курорт доставит вам радость и в холодное время года. Предлагаем двухдневный маршрут по Юрмале, который поможет справиться с накопившейся усталостью и согреет сердце перед Рождеством.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Отправляйтесь в Юрмалу пораньше, чтобы уже с утра по тропе Рагакапас добраться до моря. Свежий зимний воздух поможет проснуться, а утренняя прогулка станет новым способом, как начать день. Запланируйте на нее как минимум час! За это время можно успеть побывать в Юрмальском музее под открытым небом, осмотреть старинные корабли и познакомиться с бытом рыбаков. Все это - в спокойном сосновом лесу в дюнах.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Затем отправляйтесь согреться в Līvu akvaparks. Здесь можно как сбросить стресс на аттракционах и водных горках, так и отдохнуть в джакузи или зоне спа.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Или сходить в баню - особенно если приехать в субботу. Ведь суббота так или иначе банный день.

Foto: Shutterstock

Здесь же в Лиелупе есть и яхт-клуб, в котором расположен комплекс бань Kapteiņa sēta: несколько бань-бочек и купель на самом берегу Лиелупе - в ней можно прекрасно разместиться небольшой кампанией или вдвоем. Подробнее об этом месте читайте здесь.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Но сначала можно купить и свежую выпечку в кафе Raušu fabrika - она поможет подкрепиться после бани. Подробнее здесь.

Интересный вариант - баня с жадеитом и особыми ритуалами в Меллужи, окруженная сосновым лесом. Подробнее здесь.

Но можно и выбрать любое из множества других спа-предложений в Юрмале. Подробнее о них можно прочесть здесь.

Foto: Publicitātes foto

На вечер запланируйте и отдых для души. Рождество уже совсем рядом, и сейчас самое время ловить праздничное настроение. До 7 января в восстановленном концертном зале "Дзинтари" пройдет яркий "Рождественский фестиваль", в рамках которого состоится 10 музыкальных концертов. А в красивой, построенной югендстиле евангелистско-лютеранской церкви в Дубулты пройдет несколько концертов органной музыки и рождественских мотивов. Вы можете создать собственную программу мероприятий в Юрмале здесь.

Самый приятный отдых тогда, когда утром никуда не нужно спешить. Запланируйте короткое, но совершенно реальное путешествие! От Риги до Юрмалы всего 25 километров, но иногда есть смысл побаловать себя, отдохнуть и вырваться из рутины - и вернуться домой только в воскресенье вечером. Выберите на свой вкус одну из гостиниц в Юрмале (здесь), тем более что зимой цены на ночлег намного выгоднее, чем летом.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

С утра можно не спеша позавтракать в гостинице, а потом не спеша прогуляться по улице Йомас, чтобы почувствовать себя привилегированным туристом. Загляните в городской музей (там бесплатно можно осмотреть художественные выставки, до 30 декабря - "Равновесие" от группы авторов Kokons). Воспоминания о детстве вызовет историческая выставка "Дети на курорте".

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В Художественной станции Дубулты можно осмотреть выставку "Текущая природа".

Foto: DELFI

Затем отправляйтесь в какое-нибудь уютное кафе, например "Madam Brios" в новом торговом центре Korso (здесь можно найти великолепные пирожные и другие лакомства), или в Lighthouse на улице Йомас, где в уютной атмосфере можно насладиться кофе, или в Dukāts в Дубулты - здесь за приемлимую цену можно сытно поесть. Список кафе и ресторанов в Юрмале можно найти здесь.

Foto: DELFI

Зимой дни коротки, но есть одно место, которое просто нельзя не посетить в Юрмале. Это самый большой в Латвии Парк Света. Территория межапарка в Дзинтари с 9 декабря превратилась в целый мир света, богатый на приятные сюрпризы. 85 тысяч LED-ламп создают рождественское настроение. Вход - бесплатный. Поднимитесь на подсвеченную смотровую башню и взгляните на город и море с высоты. Это будет великолепным завершением прекрасных выходных.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Статья подготовлена в сотрудничестве с Юрмальской городской думой и Центром туристической информации.