Маршрут на выходные: что посмотреть на берегах Лиелупе в Юрмале

Foto: Andris Jermuts

Если вы едете из Риги, то лучше всего начать знакомство с Лиелупе с посещения Белой дюны, подъехав со стороны Варнукрогса. Возле железнодорожной станции Бабите следует свернуть и проехать мимо рассадника рододендронов Латвийского Университета (несмотря на холодную весну, они уже начали распускаться). Там возле места впадения Лиелупе в море находится уникальное творение природы - Белая дюна длиной 800 и шириной 100 метров. Оттуда открывается вид еще и на Стирнурагс и реку Булльупе.

Дюна образовалась после того, как в 1757 году река прорвалась через узкий участок суши и образовала новое место впадения в море. Белая дюна находится в четырех километрах от железнодорожной станции Приедайне. Напротив дюны, через реку расположились природный парк "Рагакапа" с красивейшими дорожками и Юрмальский музей под открытым небом.

Foto: DELFI

Отправившись вверх по реке или ее берегам, рукой подать до железнодорожного моста и станции, несущей гордое название Лиелупе. Это хорошо сохранившееся здание времен начала ХХ века. Интересно, что до Первой мировой войны железнодорожная ветка и мост находились немного дальше, а первой остановкой после моста были Булдури. Только в 1913 году станцию все же построили здесь, и вначале ее называли "Станцией Буллю", а в 30-х годах она получила название Лиелупе.

О том, когда именно сама река Лиелупе получила свое название, точно не известно, потому что еще в 19-м веке и на более ранних картах она называла то Мушей, то Мусей, то Земгальской или Митавской рекой. В ходе обеих мировых войн мост и железнодорожная станция, как стратегически важные объекты, пострадали. После Второй мировой их восстановили на сегодняшнем месте, поэтому после покупки билета всегда приходится пройти некоторое расстояние до самого поезда. Сохранился там и специальный мостик, с которого машинист или дежурный могли наблюдать, забрались ли в поезд все желающие.

Foto: DELFI

Немного дальше расположено излюбленное место отдыха - Ливу Аквапарк, который предложит бассейны, и бани. Находится он на самом берегу Лиелупе. Там же находится и известный ресторан "Лайвас", где можно отведать вкусные блюда из тех даров природы, которые попали в руки местных рыбаков.

Foto: DELFI

Далее можно перейти улицу и отправиться вдоль реки до средней школы садового хозяйства в Булдури. В ее саду можно бесплатно посмотреть на красивые нарциссы, тюльпаны и пьяняще пахнущие гиацинты всех цветов радуги. А в теплице расположился настоящий тропический оазис, где можно приобрести растения для своего сада или подоконника.

Foto: DELFI

Сад - не ваша стихия. Тогда следует переехать через реку и осмотреть необычно выглядящие Дармштадтские сосны. Это результат непокорства и попытки доказать, что немецкая сосна лучше местной. В результате же зимы и ветра Латвии в конце 19 столетия оказались значительно суровее немецких, что в сочетании с плохой почвой привело к тому, что вместо стройных и красивых "иностранок" выросли кривые и странные деревья, которые годны лишь на дрова, так как пиломатериалы из них не выйдут.

В результате на берегу Лиелупе осталось единственное в Латвии место, где можно осмотреть необычный, немного мистический лес. Недавно он горел, поэтому стволы еще более необычные - черные.

Foto: DELFI

Чтобы осмотреть следующий объект, придется снова перебраться на противоположный берег и проехать несколько изгибов реки вдоль лугов - до тех пор, пока не попадете к причалу судов в Майори. В летний сезон дотуда можно доплыть и на кораблике из Риги.

Неподалеку от причала, на ул. Конкордияс, 66, находится бывшая Майорская усадьба. Сейчас здания стоят заброшенными, однако и в наше время дают посетителям возможность почувствовать свою гордую историю. Бывшая охотничья и летняя резиденция рода Фриксов расположилась на самом берегу Лиелупе, окруженная старыми липами. Когда-то здесь был весьма утонченный район летнего отдыха, однако после образования Латвийского государства в некогда роскошных помещениях разместили приют для сирот. В последовавшие за этим советские времена усадьбу превратили в детский дом. Все эти перемены оставили тяжелый отпечаток. Впрочем, весной здесь красиво, и снаружи можно осмотреть красивые колонны, старое здание и парк.

Foto: DELFI

Если продолжите свою дорогу вдоль реки, то попадете к самому узкому месту Юрмалы: в Дубулти от Лиелупе до моря - лишь пара сотен метров. Здесь расположился и Дом Аспазии, где весной цветут розы, а из окна верхнего этажа всегда можно наблюдать на изменчивостью реки. Больше о музее читайте здесь.

Foto: DELFI

В Дубулти есть еще один искусственный оазис - на самой железнодорожной станции уже пару лет действует художественная галерея с очень красивой подсветкой и прекрасным видом на Лиелупе. На данный момент там можно ознакомиться с выставкой работ представителей Академии художеств.

Foto: DELFI

Далее по реке расположен один из островов Лиелупу - он находится напротив обустроенного пляжа на ул. Эзеру. Там же есть причал для лодок и места для пикника со скамейками. Это место отдыха разместилось на лугах, где все лето царит буйство цветов и трав. Стоит отметить, что аналогичные места отдыха возле Лиелупе в этом году есть и в Дубулти в конце ул. Даджупес, и в Майори в конце ул. Плуду, и в Приедайне в конце ул. Упмалас.

Foto: DELFI

Следующее достойное упоминания место - Валтери и раскинувшаяся напротив волость Салас, которая всегда была тесно связана с историей Юрмалы. Церковь в Салас вызывает в памяти воспоминания о настоящем деревенском спокойствии.

Foto: DELFI

В ее дворах весной цветут рододендроны, а неподалеку есть тихое кладбище, где можно осмотреть внушительные кресты 19-го века. Если постараться, можно найти и семейные могилы выдающегося латышского актера Эдуарда Павулса. Он жил в Валтери и все свободное от карьеры время проводил на рыбалке и в поездках на лодке по реке. Это упоминается и в мемуарах другого актера Харийса Лиепиньша, и в рассказах его жены Мудите Шнейдере, и в изданной недавно книге Лии Гулевской.

Foto: DELFI

Еще небольшой переход - вдоль поселка Краста и не слишком хорошо пахнущих очистительных сооружений - и вы в Слоке. Весной берега здесь также красивы, и даже развалины бумажной фабрики уже не выглядят столь апокалиптично. На этот раз мы советуем осмотреть острова Лиелупе - Большой лошадиный, Малый лошадиный и остров Кутеров. Там можно понаблюдать за птицами. Особенно грациозны в это время голуби, которых там много, а среди яблоневых деревьев обосновались кукушки.

Foto: DELFI

Отсюда уже можно хорошо видеть край Юрмалы - мост Вентспилсского шоссе, под которым очень любят рыбачить. Берега этом участке реки заросшие водорослями и тихие - а ведь именно этого щукам и надо. Вот и завершение нашей поездки.

Foto: DELFI

Длина маршрута: примерно 25 километров.

Foto: DELFI

Статья подготовлена в сотрудничестве с Юрмальскими городскими властями.