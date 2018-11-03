Маршрут на выходные: что посмотреть в Валмиере и окрестностях

Delfi Turgid
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Крутые берега Гауи и прогулка по променаду озера Дзирнаву
Маршрут на выходные: что посмотреть в Валмиере и окрестностях
Foto: Valmieras pilsētas pašvaldības arhīvs
Зане Мейстере

Валмиера — древний, красивый и интересный город. Tūrismagids вместе с Валмиерским центром туристической информации поделился идеями, что можно посмотреть и чем заняться в Валмиере и ее окрестностях.

Очарование Старого города

Маршрут на выходные: что посмотреть в Валмиере и окрестностях
Foto: Valmieras pilsētas pašvaldības arhīvs

Старый город Валмиеры на берегу Гауи — небольшой и очаровательный. В его центре находятся Валмиерская церковь Святого Симониса, руины замка Ливонского ордена, Валмиерский музей, а также холм Валтеркалниньш, с вершины которого открывается прекрасный вид на Гаую, пороги Казу и центральный мост города.

Маршрут на выходные: что посмотреть в Валмиере и окрестностях
Foto: Valmieras pilsētas pašvaldības arhīvs

Отправляйтесь в неспешную прогулку по улицам Старого города, а аудиогид расскажет вам о Валмиере интересные вещи. Центр туринформации также предлагает прогулку-викторину, во время которой вам нужно будет найти конкретные объекты и ответить на разные вопросы. Больше обо всем этом читайте здесь.

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Крутые берега Гауи и прогулка по променаду озера Дзирнаву

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Delfi Turgid

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