Маршрут на выходные: что посмотреть в Валмиере и окрестностях

Валмиера — древний, красивый и интересный город. Tūrismagids вместе с Валмиерским центром туристической информации поделился идеями, что можно посмотреть и чем заняться в Валмиере и ее окрестностях.

Очарование Старого города

Foto: Valmieras pilsētas pašvaldības arhīvs

Старый город Валмиеры на берегу Гауи — небольшой и очаровательный. В его центре находятся Валмиерская церковь Святого Симониса, руины замка Ливонского ордена, Валмиерский музей, а также холм Валтеркалниньш, с вершины которого открывается прекрасный вид на Гаую, пороги Казу и центральный мост города.

Foto: Valmieras pilsētas pašvaldības arhīvs

Отправляйтесь в неспешную прогулку по улицам Старого города, а аудиогид расскажет вам о Валмиере интересные вещи. Центр туринформации также предлагает прогулку-викторину, во время которой вам нужно будет найти конкретные объекты и ответить на разные вопросы. Больше обо всем этом читайте здесь.