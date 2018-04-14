Маршрут на выходные: едем в Тукумс — куча замков и прекрасная природа

Delfi Turgid
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Как добраться до Тукумса?
Маршрут на выходные: едем в Тукумс — куча замков и прекрасная природа
Foto: Casey Hugelfink / cc

В Тукумс ездят за красотой — в нем сочетается очарование маленького городка и современная динамичность. Побывав на веселом и громком мероприятии, тут же можно отправиться в тихие музеи или расслабиться на природе.

Зимой в Тукумсе катаются на лыжах с гор или на лыжных трассах, а если спорт не привлекает, то можно осмотреть расположенные в окрестностях города красивейшие замки Латвии. Недалеко находится и "Синевилла" — единственный киногородок в Балтии.

Маршрут на выходные: едем в Тукумс — куча замков и прекрасная природа
Foto: Publicitātes foto

Со всех сторон Тукумс окружен прекрасными парками — Кемерским национальным парком с болотами, парком "Engures ezers"с прибрежными полянами и природным парком "Abavas senleja" с живописными пейзажами. Здесь природа прекрасна в любое время года.

Недалеко от Тукумса находится и Курземское взморье, где летом собираются любители активного и "ленивого" отдыха, а зимой по взморью можно бегать на лыжах или просто гулять, наслаждаясь свежим морским воздухом.

Если вы предпочитаете культурный досуг, то в Тукумсе и Тукумской области предостаточно музеев, выставок и памятников архитектуры.

1 6
Как добраться до Тукумса?

Source info

Delfi Turgid

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