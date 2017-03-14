Эта старинная романтика по-прежнему прячется на маленьких улочках с почти воздушными дачами. Остается только заглянуть в какую-нибудь из них. Например, в восстановленную дачу Райниса и Аспазии, где представлена королевская пара латышской литературы - их быт и искусство, ссылка и присутствие, признание и предательство. Или такой же воздушный дом Аспазии, из окна которой всегда можно видеть "картины Пурвитиса", а мимо буквально проносится сама жизнь - железная дорога, Лиелупе и улица, которая ведет в недавно открытый, светлый и современный выставочный зал станции Дубулты. В котором оживают воспоминания о поездках на поезде в Юрмалу.

Это лишь несколько небольших примеров того, что можно найти в недавно восстановленных музеях Юрмалы. Кстати, вход туда бесплатный (все адреса и время работы можно найти здесь). Tūrismagids.lv изучил музеи Юрмалы, чтобы предложить своим читателям несколько идей для того, как провести свободное время.