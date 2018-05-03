Маршрут одного дня: роскошная усадьба в Малпилсе, природная тропа и отдых в бассейне

Малпилсская область находится примерно в 60 км от Риги, и здесь есть что посмотреть и чем заняться — от поместья и природных троп до романтического ужина в ресторане и плавания в бассейне.

Одна из главных достопримечательностей Малпилсской области — Малпилсское поместье, в котором расположена гостиница и элегантный ресторан, а вокруг поместья цветет прекрасный парк.

Поместье впервые было упомянуто в исторических документах о Малпилсском замке Ливонского ордена в 15-м веке. В 17-м веке замок взорвали, а в 18-м веке на его месте было построено поместье и разбит парк. В 1905 году поместье сожгли, но уже в 1911 году здание было отстроено под руководством архитектора Вильгельма Бокслафа.

Foto: Simona Čeičiniece

Малпилсское поместье построено в стиле классицизма и является памятником культуры государственного значения.

Foto: Simona Čeičiniece

Сейчас поместье является и памятником культуры, который доступен для посещения в сопровождении гида (кстати, лучше всего заказать заранее), и гостиницей с рестораном. Прекрасный парк с прудом и фонтаном и изящной садовой мебелью идеально подходят для торжеств и праздников.

Foto: Simona Čeičiniece

Более подробную информацию о возможностях, времени работы и ценам можно получить на вебсайте Малпилсского поместья.

Осмотрев поместье и прогулявшись по парку, можно отправляться дальше и пройтись по природной тропе длиной 6.5 км, которая находится недалеко от Малпилсского поместья.

Следует отметить, что маршрут тропы нам удалось найти не сразу. Слева от поместья есть указатели с надписью Dabas taka, которые указывают направление через парк. Однако в парке во все стороны ведут небольшие тропинки и приходится гадать, которая из них та самая.

Foto: Simona Čeičiniece

В описании природной тропы сказано, что она начинается у большого дуба и пролегает через левый берег Мергупе. Встретив местных жителей, мы узнали, что нам нужно идти к Малпилсскому спортивному комплексу и евангелистско-лютеранской церкви, поскольку именно там начинается тропа. Проще всего ее найти, если пройти вдоль церкви, а дальше путь укажет деревянный указатель.

Foto: Simona Čeičiniece

Природная тропа ведет по левому берегу речки Мергупе от средневекового городища до места отдыха у большого дуба Ото Скулме напротив дома Скулме. Это действительно красивая тропа, но сейчас в ее начале выросла высокая трава, поэтому стоит соответствующе одеться и обуться. Зато потом начинаются деревянные мосты и ступеньки.

Foto: Simona Čeičiniece

Иногда возникает ощущение, словно мы оказались в фильме про реки в джунглях, особенно когда вокруг шумят зеленые деревья, шелестит длинная трава.

Foto: Simona Čeičiniece

После прогулки по тропе можно отдохнуть и подкрепиться на месте для пикников. Любители порыбачить могут развернуть удочки и "поохотиться" на форель.

После активного отдыха идеальным завершением дня станет ужин в ресторане Малпилсского поместья. А если вы наоборот зарядились и полны энергии, то отправляйтесь в Малпилсский спортивный комплекс, где можно поплавать в бассейне. Подробнее о возможностях отдыха в Малпилсе читайте здесь.