Маршрут выходного дня: чем заняться в Цесисе и его окрестностях

Delfi Turgid
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Цесисский замок
Маршрут выходного дня: чем заняться в Цесисе и его окрестностях
Foto: Cēsu TIC

Если вы любите небольшие поездки, но еще не решили, куда же отправиться в эти выходные, DELFI Tūrismagids рекомендует направиться в Цесис и его окрестности.

Старый Цесис

В средневековые времена в городе были очень узкие улочки, сконцентрированные вокруг Цесисского замка и церкви, а на них располагались дома ремесленников и торговцев. Хоть старый город и пострадал во многочисленных пожарах и войнах, исторический центр города до сих пор не утратил свою планировку.

В старинной части города можно увидеть церковь Св. Иоанна, Ратушу, Купеческий дом, Дом гармонии и Дом принцессы. На первых этажах расположились маленькие магазинчики, лавки и мастерские.

Здесь дома соседствуют с уютными двориками, скверами и площадями — Площадь роз, Площадь Единения, Ливской площадью и другими. Обязательно стоит посетить Городской и Майский парки, где можно отдохнуть и полюбоваться природой.

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Цесисский замок

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