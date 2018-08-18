Маршрут выходного дня: чем заняться в Цесисе и его окрестностях

Если вы любите небольшие поездки, но еще не решили, куда же отправиться в эти выходные, DELFI Tūrismagids рекомендует направиться в Цесис и его окрестности.

Старый Цесис

В средневековые времена в городе были очень узкие улочки, сконцентрированные вокруг Цесисского замка и церкви, а на них располагались дома ремесленников и торговцев. Хоть старый город и пострадал во многочисленных пожарах и войнах, исторический центр города до сих пор не утратил свою планировку.

В старинной части города можно увидеть церковь Св. Иоанна, Ратушу, Купеческий дом, Дом гармонии и Дом принцессы. На первых этажах расположились маленькие магазинчики, лавки и мастерские.

Здесь дома соседствуют с уютными двориками, скверами и площадями — Площадь роз, Площадь Единения, Ливской площадью и другими. Обязательно стоит посетить Городской и Майский парки, где можно отдохнуть и полюбоваться природой.