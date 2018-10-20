Маршрут выходного дня: что интересного посмотреть в окрестностях Добеле

Пока солнечная золотая осень не сменилась промозглыми серыми днями, еще можно успеть прогуляться по разноцветным природным тропам. И в этот раз мы направим вас в окрестности Добеле, где тихие равнины Земгале встречаются с озорными холмами Западного Курземе. Что там посмотреть, рассказал Tūrismagids.

Музей Карлиса Улманиса Pikšas

Дом Карлиса Улманиса Pikšas находится среди полей Земгале. Он восстановлен и вновь превратился в ухоженный сельский дом с просторным двором, где раздолье и ветрам и детям и куда съезжаются люди со всей Латвии.

Экспозиция музея знакомит посетителей с жизнью Карлиса Улманиса и его вкладом в становление государства. Коллекция старой сельхозтехники дает представление о том, как вели сельское хозяйство в 1930-х годах в Земгале. В амбаре любой может размять руки, размалывая в мельнице зерно, а в выставочном зале можно осмотреть картины недавно ушедшего из жизни многолетнего главы музея Гунара Улманиса.

Foto: Anita Banziņa

Здесь также можно прогуляться по окрестностям, полюбоваться осенним пейзажем — бесконечными полями и немногочисленными яркими деревьями.

В музее для экскурсионных групп численностью до 15 человек предложат ужин с чаепитием и растапливанием печи.

Как найти Pikšas: поезжайте по дороге Елгава — Добеле или Елгава — Тукумс и следуйте коричневым указателям.