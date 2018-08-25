Маршрут выходного дня: что посмотреть в Айзпуте и окрестностях

Впереди последний летний уикенда и пора подумать о том, куда отправиться в выходные. DELFI Tūrismagids предлагает отправиться в Айзпуте и рассказывает, что там можно увидеть и чем заняться.
Смотровая башня в Айзпуте
Айзпутская смотровая башня открылась для посетителей только в этом году, однако она была построена еще в 1960 году как водонапорная башня и работала до 2009 года. Затем рядом построили новую станцию для очистки питьевой воды и башню отключили от общей системы водоснабжения.
В 2016 году областная дума решила реконструировать башню и выставить там экспозицию о водном хозяйстве. 27-метровая башня находится в центре города и с нее открывается отличный вид на исторический центр и долину реки Тебры.
Смотровая башня открыта с пятницы по воскресенье с 11.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Для групп от 5 человек посещение возможно и в другие дни по предварительной договоренности.
Адрес: ул. Атмодас 32С, Айзпуте
Телефон: +371 23663289
Плата за вход: 1 евро
- 1. Айзпутский краеведческий музей
- 2. Комната кукол Валды Йерини
- 3. Художественный парк Гирта Брумсона
- 4. Айзпутская винодельня
- 5. Дворец Каздангас и усадебный комплекс
- 6. Прогулочная тропа и смотровая вышка
- 7. Кроличья усадьба в Калвене
- 8. Филиал Рижского зоопарка «Цирули»
- 9. Церковь в Априки
- 10. Циравский лесопарк