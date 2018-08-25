Маршрут выходного дня: что посмотреть в Айзпуте и окрестностях

Delfi Turgid
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Айзпутский краеведческий музей
Маршрут выходного дня: что посмотреть в Айзпуте и окрестностях
Foto: Aizputes novada TIC

Впереди последний летний уикенда и пора подумать о том, куда отправиться в выходные. DELFI Tūrismagids предлагает отправиться в Айзпуте и рассказывает, что там можно увидеть и чем заняться.

Смотровая башня в Айзпуте

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Айзпуте и окрестностях
Foto: Aizputes novada TIC

Айзпутская смотровая башня открылась для посетителей только в этом году, однако она была построена еще в 1960 году как водонапорная башня и работала до 2009 года. Затем рядом построили новую станцию для очистки питьевой воды и башню отключили от общей системы водоснабжения.

В 2016 году областная дума решила реконструировать башню и выставить там экспозицию о водном хозяйстве. 27-метровая башня находится в центре города и с нее открывается отличный вид на исторический центр и долину реки Тебры.

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Айзпуте и окрестностях
Foto: Mārtiņš Kalniņš

Смотровая башня открыта с пятницы по воскресенье с 11.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Для групп от 5 человек посещение возможно и в другие дни по предварительной договоренности.

Адрес: ул. Атмодас 32С, Айзпуте
Телефон: +371 23663289
Плата за вход: 1 евро

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Айзпутский краеведческий музей

Source info

Delfi Turgid

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