Маршрут выходного дня: что посмотреть в Айзпуте и окрестностях

Впереди последний летний уикенда и пора подумать о том, куда отправиться в выходные. DELFI Tūrismagids предлагает отправиться в Айзпуте и рассказывает, что там можно увидеть и чем заняться.

Смотровая башня в Айзпуте

Foto: Aizputes novada TIC

Айзпутская смотровая башня открылась для посетителей только в этом году, однако она была построена еще в 1960 году как водонапорная башня и работала до 2009 года. Затем рядом построили новую станцию для очистки питьевой воды и башню отключили от общей системы водоснабжения.

В 2016 году областная дума решила реконструировать башню и выставить там экспозицию о водном хозяйстве. 27-метровая башня находится в центре города и с нее открывается отличный вид на исторический центр и долину реки Тебры.

Foto: Mārtiņš Kalniņš

Смотровая башня открыта с пятницы по воскресенье с 11.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Для групп от 5 человек посещение возможно и в другие дни по предварительной договоренности.

Адрес: ул. Атмодас 32С, Айзпуте

Телефон: +371 23663289

Плата за вход: 1 евро