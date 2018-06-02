Маршрут выходного дня: что посмотреть в Рауне и ее окрестностях

Рауна — небольшой городок в центре Видземе между Смилтене, Цесисом и Валмиерой, который выделяется своим спокойствием и предлагает отдохнуть от ежедневной рутины. Исторический шарм и красивые ландшафты Рауны заставляют гостей возвращаться сюда снова и снова, пишет DELFI Tūrismagids.

Исторический центр Рауны

Крупнейшие и наиболее значимые здания в Рауне — замок и евангелистско-лютеранская церковь — были построены в 1262 году, но первые поселенцы здесь стали жить намного раньше. Еще примерно в шестом веке до нашей эры здесь на горе Таниса обитали балтийско-финские племена.

Foto: Dace Spalviņa

Впечатляющий замок, возвышающийся над Рауной, был построен в 1262 году и был выше пятиэтажного дома. Это была одна из трех епископских резиденций, другие две находились в Кокнесе и Лимбажи. В Раунском замке жили с осени по февраль и за все время существования замок сменил девять владельцев. Последними были шведы.

Сейчас от замка остались лишь руины, на которых возведена смотровая вышка. С нее открывается поистине чудесный вид на мирный городок, особенно прекрасный в предзакатный час. Красивыми видами можно любоваться не только с вышки, но и с крутого склона, когда-то служившего защитным рвом против врагов, и который местные жители называют "краешком неба". На территории руин можно увидеть археологические находки — обнаженные фрагменты других зданий и мощеного внутреннего дворика.

Foto: Justīna Buliņa

На фасаде Раунской евангелистско-лютеранской церкви до сих пор сохранились два ливонских рельефа — это уникальные памятники культуры 14-15-го веков. В начале 19-го века к церкви сделали пристройку и у церкви изменился вход.

При входе в церковь взгляд падает на красивую алтарную картину под названием "Голгофа" авторства дрезденского художника Юнкера — рядом с Иисусом скорбит его мать Мария и ученик Иоанн. В окнах красуются витражи, которые создала Даце Калниня, и которые были установлены в 1993 году под Рождество, а потолок расписан узором "аусеклитис".