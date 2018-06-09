Маршрут выходного дня: Что посмотреть в Резекне и его окрестностях

DELFI Tūrismagids предлагает на выходных узнать поближе Резекне, один из живописных городов в Латгале. Это седьмой по величине город в Латвии с множеством достопримечательностей и интересных объектов.

Резекненская Зеленая синагога

Это один из важнейших исторических памятников культуры и старейшее деревянное здание города. Здание было построено в 19 веке и служило для разных целей. Строение несколько раз обновляли, но в последний раз это было в 70-х годах прошлого века. С тех пор Зеленая синагога находилась в бедственном положении, и в 1990 году ее закрыли из-за аварийного состояния. В 2016 году после реставрации храм открыл двери посетителям.

А вы знали, что в конце 19-го века евреи составляли примерно половину населения города, а в 30-х годах прошлого века в Резекне действовали 10-12 синагог? Эти и другие интересные факты на бесплатной экскурсии по синагоге рассказывает гид. Также представлена цифровая экспозиция, коллекция еврейских сакральных предметов, а также можно попробовать традиционный хлеб — мацу.