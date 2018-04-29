Маршрут выходного дня: что посмотреть в Талси?

Талси — город на девяти холмах, в котором тихие, мощеные булыжником улочки, исторические деревянные дома и ухоженные парки соседствуют с будущим, детским голосами, гулом автомобилей и современными фасадами. Весной на холмах цветут яблони, а летом над городом плывут звуки музыки фестиваля города и ярмарки Дижмарас, а осенью их укрывает пестрое одеяло из листьев, а зимой здесь катаются на лыжах, пишет DELFI Tūrismagids.

Творческий дворик

Foto: Talsu TIC





В самом сердце Талси у подножья Кенинькалнса расположен Народный дом Талси. Его построили в 1910 году как Дом дружного народного сообщества. В 2013 году была завершена реконструкция самого здания, его двора и музыкальной школы, в результате чего был создан Творческий дворик. Здесь расположены ремесленнические мастерские, выставочный зал, новые помещения для концертов, представлений и музыкальных занятий, культурных мероприятий, в том числе и во дворике.

В здании Дома работает Талсинский туристическо-информационный центр, где можно получить информацию о Талси и его окрестностях и купить сувениры.