Маршрут выходного дня: что посмотреть в Тервете и его окрестностях

Delfi Turgid
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Светайс калнс, Терветское городище и природные тропы для прогулок
Маршрут выходного дня: что посмотреть в Тервете и его окрестностях
Foto: Tērvetes TIC arhīvs

Если вы еще не придумали, куда отправиться в эти выходные, DELFI Tūrismagids предлагает посетить Тервете — легендарный край, полный сказок и легенд.

Мемориальный музей Анны Бригадере

Маршрут выходного дня: что посмотреть в Тервете и его окрестностях
Foto: Tērvetes TIC arhīvs

В окружении густых елей спрятан мемориальный дом-музей Анны Бригадере "Спридиши", где она жила и работала.

Посещение Тервете лучше всего начать с музея писательницы и его окрестностей. Эти места словно застыли во времени и сохранили присутствие Анны Бригадере. О том, как жили во времена писательницы интересно рассказывает и хозяйка музея Расма Рапа, а в здании музея есть небольшое кафе рядом с мирно журчащей речкой.

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Светайс калнс, Терветское городище и природные тропы для прогулок

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Delfi Turgid

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