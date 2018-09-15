Маршрут выходного дня: что посмотреть в Тервете и его окрестностях

Если вы еще не придумали, куда отправиться в эти выходные, DELFI Tūrismagids предлагает посетить Тервете — легендарный край, полный сказок и легенд.

Мемориальный музей Анны Бригадере



Foto: Tērvetes TIC arhīvs

В окружении густых елей спрятан мемориальный дом-музей Анны Бригадере "Спридиши", где она жила и работала.

Посещение Тервете лучше всего начать с музея писательницы и его окрестностей. Эти места словно застыли во времени и сохранили присутствие Анны Бригадере. О том, как жили во времена писательницы интересно рассказывает и хозяйка музея Расма Рапа, а в здании музея есть небольшое кафе рядом с мирно журчащей речкой.