Маршрут выходного дня: два замка, культовое место, первый Праздник песни и прекрасная природа Коценской волости

Delfi Turgid
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Кокмуйжский замковый комплекс
Маршрут выходного дня: два замка, культовое место, первый Праздник песни и прекрасная природа Коценской волости
Foto: F64 Rūta Kalmuka

Если у вас нет конкретных планов на выходные, то DELFI Tūrismagids советует отправиться в Видземе и посетить в Коценской области любопытные места и объекты с богатой историей.

Замок Дикли

Самые первые упоминания о поместье Дикли датируются XV веком, когда эта земля принадлежала Рижскому епископству и ее арендовал Томас Резе.

Нынешнее здание замка было построено в 1896 году в стиле необарокко с мансардной крышей в центральной части и в боковых ризалитах. Вторая часть комплекса — клеть. Она старше замка и построена в конце XVIII века в стиле позднего классицизма.

В сентябре 2008 года завершились многолетние работы по реставрации клети и теперь здесь проводятся концерты, выставки, есть своя кухня и гостиничные номера на верхнем этаже. Периодически здесь выставляют работы латвийских художников разных поколений.

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Кокмуйжский замковый комплекс

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Delfi Turgid

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