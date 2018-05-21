Маршрут выходного дня: два замка, культовое место, первый Праздник песни и прекрасная природа Коценской волости

Если у вас нет конкретных планов на выходные, то DELFI Tūrismagids советует отправиться в Видземе и посетить в Коценской области любопытные места и объекты с богатой историей.
Замок Дикли
Самые первые упоминания о поместье Дикли датируются XV веком, когда эта земля принадлежала Рижскому епископству и ее арендовал Томас Резе.
Нынешнее здание замка было построено в 1896 году в стиле необарокко с мансардной крышей в центральной части и в боковых ризалитах. Вторая часть комплекса — клеть. Она старше замка и построена в конце XVIII века в стиле позднего классицизма.
В сентябре 2008 года завершились многолетние работы по реставрации клети и теперь здесь проводятся концерты, выставки, есть своя кухня и гостиничные номера на верхнем этаже. Периодически здесь выставляют работы латвийских художников разных поколений.
- 1. Кокмуйжский замковый комплекс
- 2. Рубене и следы истории
- 3. Дикли — первый Праздник песни
- 4. Цаурумкрогс — необычная галерея под открытым небом
- 5. Культовое место Зилайскалнс
- 6. Сиетиньиезис — крупнейшее песчаниковое обнажение в Балтии
- 7. Гауя — граница области
- 8. Озеро Вайдавас
- 9. Давиньский камень
- 10. Экскурсии по Коценской области