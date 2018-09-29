Маршрут выходного дня: едем в Кокнесе

Delfi Turgid
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Кокнесские средневековые руины
Маршрут выходного дня: едем в Кокнесе
Foto: Kokneses TIC arhīvs

Кокнесе и его окрестности манят не только красивой природой, но и древней историей о событиях и людях, живших здесь столетия назад. DELFI Tūrismagids рассказывает, что посмотреть в Кокнесе и его окрестностях.

Кокнесский парк

Маршрут выходного дня: едем в Кокнесе
Foto: Kokneses TIC arhīvs

Рядом с устьем реки Персе, где она впадает в Даугаву, находится старинный Кокнесский парк. Он был создан около 1900-го года и здесь растут редкие деревья, привезенные из других стран.

Парк расчерчен дорожками, которые проходят мимо деревянных скульптур, прудов и фонтана "Голова фавна", автор которого скульптора Волдемара Якобсона. В 1930-е годы фонтан находился недалеко от затопленного водопада Персес, искусственная копия которого с конца октября будет радовать посетителей парка своим тихим шелестом воды.

Маршрут выходного дня: едем в Кокнесе
Foto: Kokneses TIC arhīvs

По тропинкам можно добраться в Чертов погребок, где согласно легенде, черт хранит не только свой сундук с сокровищами, но и все Кокнесе, потому что это его место силы.

Рядом со скульптурой Auguma mērītājs можно сравнить свой рост с ростом Лачплесиса и Кокнесиса, а также увидеть одну из высочайших деревянных скульптур в Балтии — "Вечности".

Здесь же находятся и скульптуры замка Яунпилс, а если пройти через Яновы вороты в сторону реки через мост, то окажетесь у скульптуры "Персская девушка", которая с тоской смотрит на место, где шумел водопад.

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Кокнесские средневековые руины

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