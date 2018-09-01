Маршрут выходного дня: Екабпилс — дитя двух берегов Даугавы

Delfi Turgid
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Жизнь древних селов — крестьянский двор в центре города
Маршрут выходного дня: Екабпилс — дитя двух берегов Даугавы
Foto: Jēkabpils TIC arhīvs

В 143 км от Риги находится Екабпилс — город, который раньше состоял из двух городов. Об этом и о других любопытных фактах и достопримечательностях Екабпилса рассказывает DELFI Tūrismagids.

Раньше на двух берегах Даугавы находились два города — Екабпилс и Крустпилс. В 1962 году через реку построили мост и города объединились в один Екабпилс. Интересно, что если вы едете в город на автобусе, то нужно брать билет в Екабпилс, а если на поезде — то в Крустпилс.

Крустпилсский замок и башня

Маршрут выходного дня: Екабпилс — дитя двух берегов Даугавы
Foto: Jēkabpils TIC arhīvs

Впервые о замке было упомянуто в 1237 году. Замок перенес несколько пожаров и войн, но по-прежнему величаво возвышается над кронами деревьев и встречает гостей. В замке можно увидеть освещенные свечами средневековые подвалы, подняться на замковую башню и полюбоваться замечательной панорамой, а также посетить художественные выставки. Кстати, в замке действует бесплатный аудиогид, признанный одним из лучших в Латвии.

До 2020 года можно посетить экспозицию "100 причин гордиться Екабпилсом", созданную жителями города. В замке расположен городской музей, где помимо экспозиций проводятся мастер-классы, например, по литью свеч и мыловарению.

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Жизнь древних селов — крестьянский двор в центре города

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Delfi Turgid

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