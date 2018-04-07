Маршрут выходного дня: новый взгляд на Лимбажи

Delfi Turgid
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Старое пожарное депо
Маршрут выходного дня: новый взгляд на Лимбажи
Foto: DELFI/I.Evertovskis

С наступлением тепла пора больше времени проводить на свежем воздухе, гулять по новым городам и наслаждаться весной. TūrismaGids.lv предлагает отправиться в Лимбажи — здесь есть, где погулять и что посмотреть с семьей, друзьями или просто одному.

Идеальное место для прогулки — природная тропа Лиелэзера, расположенная на северо-востоке озера Лиелэзерс. Ее протяженность 3.6 километра, а в конце находится вышка для наблюдения за птицами, оборудованы места для отдыха и лодочный причал. Через реку Донавиня ведет пешеходный мост на понтонах — здесь тоже можно неспешно прогуляться.

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Старое пожарное депо

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Delfi Turgid

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