Маршрут выходного дня: поездка по красивым окрестностям Эргли

Если вы планируете на выходных попутешествовать по Видземе, то можете заехать и в Эргли. Там живописная природа и есть на что посмотреть еще. Tūrismagids предлагает несколько идей для созерцательного и активного отдыха в Эргльском крае.

Центр Эргли

Если въезжать в Эргльский край со стороны Риги, то взгляду откроется великолепный вид на извилистую асфальтированную дорогу, которая пролегает по холмам и скошенным полям.

Припарковать машину можно на стоянке в центре Эргли, а дальше отправиться на большую прогулку. В том месте, где сегодня обосновалась краевая дума, до 1944 года была возведенная в 1864 году Эргльская лютеранская церковь.

В парке неподалеку прекрасным видом радует долина реки Огре. На левом берегу реки — гора Сканстес. Если перейдете реку по пешеходному мосту, то попадете на Старое или Блауманьское кладбище, где захоронены выдающиеся люди края — писатель Рудольф Блауманис, поэт Янис Гротц, музыканты Юрьянсы и другие.

Foto: Publicitātes attēli

По улице Блауманя можно дойти да главной местной магистрали — улицы Ригас, а чуть дальше на перекрестке свернуть на улицу Парка. По пути вам встретятся развалины древнего замка, который упоминается в исторических документах с 1341 года. Замок принадлежал рыцарскому роду Тизенхаузенов, которые завершили его строительство в 1397 году. Руины замка находятся на холме в парке с деревьями-старожилами.

Когда вы по качающемуся пешеходному мосту пересечете реку Огре, то увидите построенную в 1996 году эстраду. А когда преодолеете крутой подъем и оглянетесь назад, то увидите долину реки Огре, окруженную лесом.

Затем пройдите по улице Заля, где по пятницам и субботам можно зайти в пекарню Našķotava, чтобы побаловать себя пирожными, булочками, кексами и другими вкусными вещами. За выпечкой и обедом можно заглянуть и в кондитерскую Kore.

На станции "Эргли" можно все начать сначала и нет ничего невозможного. Это место — как творческое пространство. Естествовед Марис Олте (тел. 29482824) предлагает всем желающим отправиться в захватывающее путешествие по маршрутам "Земля", "Воздух", "Огонь" и "Вода".

